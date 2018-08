Inhalt Seite 1 — Wenn Bürger was wollen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Jochen Vogel

Günter Grass hat kürzlich einmal geschrieben, die siebziger Jahre würden im Zeichen der Bürgerinitiativen stehen. Die Entwicklung der beiden letzten Jahre scheint ihm recht zu geben. Überall schießen solche Initiativen wie Pilze aus dem Boden. Allein in München gibt es heute rund 15 solcher Zusammenschlüsse. Einige von ihnen, so die im Lehel und die beiden Initiativen, die sich gegen und für die Errichtung des Europa-Patentamts an der Erhardtstraße engagiert haben, sind über München hinaus bekannt geworden.

Als Kommunalpolitiker stehe ich diesen Initiativen durchaus positiv gegenüber. Es ist nur zu begrüßen, wenn die Bürger aus ihrer Lethargie erwachen und erkennen, daß die Qualität ihres Lebens gar nicht mehr vom immer weiter steigenden Konsum, sondern mehr und mehr von der Gestaltung ihrer Umwelt und dem Vorhandensein und Funktionieren der Gemeinschaftseinrichtungen abhängt.

Und es ist ein Fortschritt, wenn sich die Bürger nicht länger nur als Betroffene, sondern als Beteiligte verstehen und ihre Forderungen und Bedürfnisse deutlich artikulieren. Die bereits verfaßten und organisierten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen erhalten damit einen durchaus wünschenswerten Widerpart, und die Konflikte werden dadurch bewußter und transparenter. Auch Überakzentuierungen und drastische Formulierungen sehe ich nicht als Unglück an. Die schon vorhandenen Verbände bedienen sich ja vielfach ebenfalls einer recht handfesten Ausdrucksweise.

Nach meinen Erfahrungen kommen auch gerade aus der Sphäre der Bürger recht häufig neue Argumente, lebensnahe Aspekte, die von den Spezialisten und den professionellen Politikern nicht gesehen oder doch nicht in ihrer vollen Bedeutung berücksichtigt worden sind. Umgekehrt gibt die Diskussion mit den Bürgerinitiativen dem Stadtrat und der Verwaltung Gelegenheit, den Informationsstand der Bürger zu verbessern und ihre Zielvorstellungen darzustellen und zu begründen.

Bei nüchterner Betrachtung sind jedoch auch gewisse Gefahren und Gefährdungen nicht zu übersehen. So gibt es zweifellos in manchen dieser Zusammenschlüsse auch Kräfte, denen es gar nicht um die Behebung konkreter Mißstände, sondern um viel weiterreichende Ziele geht. Sie wollen das System unserer Gesellschaftsordnung sprengen, vorrevolutionäre Massenbewegungen in Gang bringen; der reinen Lehre, der sie anhängen, zum Durchbruch verhelfen. Sie erheben deshalb utopische und unerfüllbare Forderungen wie etwa die nach dem sofortigen Nulltarif für die Massenverkehrsmittel. Die von einem Mißstand betroffenen Menschen sind ihnen nur Mittel zum Zweck, die Lösung ihrer konkreten Probleme ist für sie zweitrangig. Sie beuten die Notlage dieser Menschen auf ihre Weise aus und unterscheiden sich kaum von denen, die das auf andere Weise – so etwa wirtschaftlich – tun.

Andere Bürgerinitiativen beanspruchen Entscheidungsbefugnisse an Stelle des Stadtrats oder doch Vetorechte gegenüber dem Stadtrat. Beides schießt über das Ziel hinaus und bedeutet im Ergebnis die Einführung eines räteähnlichen Systems. Durch derartige Vetorechte würde dem Stadtrat auch die Abwägung partikularer Interessen gegenüber den Interessen der Gesamtgemeinschaft unmöglich gemacht. Außerdem müßten entscheidungsbefugten Gremien über kurz oder lang auch finanzielle Befugnisse eingeräumt werden, was der Atomisierung der Stadtentwicklung gleichkäme.