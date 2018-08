Zum erstenmal ist bei einer Flugzeugentführung ein Pilot getötet worden, just an dem Tage, als der Internationale Verband der Verkehrspiloten einen weltumspannenden Streik ankündigte für den Fall, daß der Weltsicherheitsrat nicht bald etwas gegen die Gewaltakte im Luftverkehr unternehme. Der Zwischenfall bei Marienbad kam wie gerufen, um sogleich und endlich ein Exempel zu statuieren. Der Verband der amerikanischen Zivilpiloten hielt es sogar für angebracht, der Bundesrepublik den Boykott anzudrohen, wenn sie nicht unverzüglich die zehn Entführer der Tschechoslowakei ausliefere.

Diese rigorose Resolution zeugt für den moralischen Eifer wie für die Ignoranz ihrer Verfasser. Dreierlei steht dem Begehren der US-Piloten im Wege: Erstens genießen politische Flüchtlinge hierzulande ein grundgesetzlich gesichertes Asylrecht; zweitens besteht noch kein Auslieferungsabkommen zwischen Bonn und Prag; und drittens werden nach der bei uns üblichen Praxis Verbrecher nicht ausgeliefert, wenn sie in ihrer Heimat die Todesstrafe zu erwarten haben.

Ohnehin ist die Bundesrepublik einer der wenigen Staaten, der Luftpiraten unnachsichtig bestraft. In diesem Fall könnte womöglich wegen Mordes sogar auf Lebenslänglich erkannt werden. Besser als mit schönen Reden in den Vereinten Nationen oder mit zweischneidigen Boykottdrohungen wäre den Piloten gedient, wenn das westdeutsche Beispiel in der Welt Schule machte. Kj.