Wenn Sie Schallplatten kaufen, dann – Unbedingt:

François Couperin (Le Grand): „Pièces de clavecin, ordres VIII, XI, XIII, XV“; Rafael Puyana; Philips 6700 035 (2 LPs), 50,– DM

In seinen für den Hof Ludwigs XIV. komponierten Cembalo-Suiten, Folgen aus kleinen, intimen, aber auch ausdrucksstarken Tanz-Sätzen und Variationen, zeichnet Couperin mit der vollendeten Improvisationskunst französischer Lautenisten die höfische Atmosphäre nach mit all ihrer Ernsthaftigkeit und ihren Mythen, mit Parodie und Burleske und aristokratischem Feinsinn und träumerischer Phantasie. Puyana gibt ihnen mit brillanter Technik und allem nur denkbaren Raffinement in der Registrier- und Anschlagskultur die duftige Leichtigkeit und den pastos-breiten Strich, die zarte Süße und die dunkel-satten Farben, die fulminante Lebendigkeit und hinter Glas verborgene Verhaltenheit barocker Miniaturkunstwerke.

Nach Möglichkeit:

Johann Sebastian Bach: „Das Wohltemperierte Klavier, 1. Teil“; Swjatoslaw Richter; Eurodisc 80 651 XGK, 48,– DM

Johann Sebastian Bach: „Das wohltemperierte Klavier, 2. Teil“; Glenn Gould; CBS 77337, 75,– DM

Nach Möglichkeit beide Kassetten – nur der Vergleich zweier so grundlegend verschiedener Interpretationen macht die einzelnen Positionen klar. Zweimal Klavier – Richter bewußt den Charakter des Instruments unterstreichend, Gould den Klavierklang zum Cembalo hintrimmend; Richter mit ruhigem Fluß, Gould mit gewagten Tempo- und Rhythmus-Extravaganzen; Richter eher archaisch streng, Gould mit spontaner, gelegentlich ironisch distanzierter Freizügigkeit; Richter auf Integration, Gould auf Disparität und Kontrast artikulierend. Auf Goulds Platten hört man dazu noch den Interpreten singen.