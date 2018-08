Trotz Flaute und einiger verkaufsstörender Umbauten kann Horten wiederum einen befriedigenden Abschluß vorlegen (Umsatzwachstum: 9,2 Prozent auf 2,52 Milliarden Mark) und eine unveränderte Dividende von 20 Prozent ausschütten. Das für dieses Jahr erwartete Umsatzplus von 10 Prozent bei nicht mehr so stark steigenden Kosten läßt die Erwartung zu, daß auch für 1972 wahrscheinlich dieselbe Dividende gezahlt wird.

Um Anschluß an die drei vor Horten rangierenden Warenhausfirmen zu halten, will das Unternehmen in diesem Jahr und 1973 mit jeweils 200 Millionen Mark etwa doppelt soviel investieren wie in den Jahren vor 1970. Dabei will Horten seiner Linie treu bleiben und ein reinrassiges Warenhausgeschäft mit dem Schwerpunkt in den Citys betreiben. Es ist weder an den Einstieg in die Touristik noch an andere Experimente gedacht.

Unter den Warenhauswerten wird die Horten-Aktie aber auch künftig ihren eigenen Weg gehen. Sind Karstadt und Kaufhof überwiegend in festem Besitz – vor allem die Banken sind engagiert – so liegen die Verhältnisse bei Horten anders. Seit Gründer Helmut Horten Ende vergangenen Jahres die restlichen 25 Prozent seiner Horten-Aktien an die British-American Tobacco verkauft hat, wird der Kurs immer wieder durch Gerüchte über gezielte Aufkäufe des britischen Schachtelaktionärs angeregt, der angeblich auf eine Majorität zusteuert. Eg.