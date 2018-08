Er ist bevorzugtes Modell, wenn den Photographen zu Silvester wieder nichts einfällt: der Schornsteinfeger. Er schreibt die Rechnung noch mit der Hand: 9,52 Mark für zwei Quartale, Mwst. inkl. Sein Anblick kitzeit Rassismus hervor, arglos, weil aus Kindermund: „Schornsteinfeger, schwarz wie ’n Neger.“ Bei Wilhelm Busch betätschelt seine verräterische schwarze Hand erst die dürre Fanny und dann die dralle Nanni; der Müller wird handgreiflich und der Dichterzeichner gruppensexfeindlich: „Man sieht, daß es Spektakel gibt, wenn man sich durcheinander liebt.“

Von solchen schwarzen Schafen abgesehen, bringen die Rauchfangkehrer Glück. Wer ihnen begegnet und gar einen Finger an ihmreibt, sieht rosigen Zeiten entgegen. Gehaltserhöhung, Versöhnungen mit der Freundin, Lottosieg.

Fragt sich nur, wie lange noch. Man muß da schwarz sehen für Photographen, Kinder, Fanny und Nanni und Gehaltsempfänger; Bald wird der Schornsteinfeger den Leuten nicht mehr aufs Dach steigen, nicht mehr die borstenbewehrte Kugel als Poltergeist in den Schlot fahren lassen. Bei einem Kaminkehrer-Treffen in Berlin wurde klar: Die Schornsteinfeger der 5300 deutschen Betriebe werden umgeschult.

„Unser Beruf befindet sich in einer Umwandlung von Kehraufgaben zu Prüfarbeiten“, sagt Heinz Wieseke, Obermeister von Berlin. Diese schwarze Zunft wird künftig Ölheizungen auf Abgasemission überwachen und lauter so unromantische Sachen. Der schwarze Mann steigt vom First herab und um aufs Prüfgerät. Er achtet darauf, daß das Öl möglichst vollkommen verbrennt und wenig Kohlenoxyd in die Luft geschleudert wird. Na schön, aber: „Das kann auch im grauen Kittel geschehen“, sagt der Obermeister ohne Horror vor Traditionsverlust. Die Farbe der Vornehmheit geht flöten, höchstens betrauert von den bis dato Bekehrten.

Wieder können wir ein Quentchen Charme in den Schornstein schreiben. Die Welt wird grauer, das ist die Kehrseite des Umweltschutzes.

Den Zylinder überläßt der Emissionar den Zauberern, Bestattern und Playboys aus der „Fledermaus“, die Glücksbringern den Ferkeln, Kleeblättern und Fliegenpilzen. Denn wer wird schon im Ernst Glück erwarten von einem Mann im grauen Kittel? Peter Ernst