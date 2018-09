Von Josef Müller-Marein

Zwei Tage in Marseille? Mein Gott, was soll ich denn so lange in Marseille machen! Aber genauso oft habe ich auch den Ausruf gehört: Zwei Tage? Nur zwei ärmliche Tage für diese herrliche Stadt?

Marseille ist die erste, die älteste Stadt Frankreichs. Gegründet 600 vor Christi Geburt von griechischen Seefahrern. Es ist auch die lauteste französische Stadt. Vor nicht allzu langer Zeit klingelte es sogar, wenn die Verkehrsampeln auf Grün schalteten; das ist jetzt abgeschafft, da die Klingelei gegen die leichten Motorräder mit ihren offenen Auspuffrohren nicht mehr ankam. Und da wir bei den Superlativen sind: Marseille ist die am meisten widersprüchliche Stadt Frankreichs. Infolgedessen sind zwei Ratschläge an die Reisenden möglich: Erstens, fahrt nicht hin! Zweitens, bleibt nicht in Marseille hängen!

Als zweitgrößte Stadt Frankreichs mit rund 800 000 Einwohnern (Paris ist viel größer, aber Lyon nur wenig kleiner) hat Marseille allen Anlaß, sich vital zu gebärden. Aber die Patenstadt Hamburg ist mehr als doppelt so zahlreich, doch mindestens viermal so leise. Die Leute von Marseille geben den Lärm zu und erklären ihn mit der größten Naivität so: "Wir gehen immerzu herum. Wir drängen uns auf den Trottoirs. Wir erzählen uns etwas, und zwar mit lauter Stimme, damit wir auch angehört und verstanden werden. Vor allem aber müssen Sie bedenken: Es ist eine südliche Stadt!"

Warum ist das Leben in italienischen Städten, je weiter südlich sie liegen, still, ernsthaft, traurig? Warum sind die Städte im Süden Frankreichs erfüllt von Temperament? Warum ist Marseille die lustigste französische Stadt? Kein Mensch in Marseille hat mir sagen können, warum das Leben dort so intensiv und so fröhlich ist.

Die Bürger von Marseille, die berühmt für ihre Kunst der Übertreibung sind, hören sich das ruhig oder sogar geschmeichelt an, wenn man ihnen sagt: "Von allem, was in Marseille sehenswert ist, seid Ihr, die Bürger von Marseille, am meisten sehenswert!" Sie sind im tiefsten Inneren ganz derselben Meinung. Es muß halt auch der Gast bereit zu dieser Erkenntnis sein.

Es liegt ja nahe, daß der Reisende bei dem-Gedanken erschrickt, hier habe er es. mit der ältesten Stadt Frankreichs und also wahrscheinlich mit der reichsten Fundgrube historischer Zeugnisse zu tun. Keine Angst! So wie die Bürger Hamburgs sich stets leichten Herzens von ihren prominenten Baudenkmälern getrennt haben, sobald diese hinderlich für ihr Alltagsleben wurden – es sei nur an den mittelalterlichen gotischen Dom erinnert, dem die Spitzhacken auf die Sprünge halfen –, so haben sich auch die Stadtväter von Marseille durch den Anblick alter, wunderschöner, aber baufälliger Gebäude zwar zu rührender Sentimentalität, nicht aber zu kostspieligen Renovierungsarbeiten hinreißen lassen. Kriege, räuberische Überfälle, Plünderungen und Zerstörungen haben seit den berühmten grauen Vorzeiten bis zu den berüchtigten Verwüstungen des letzten Krieges dazu beigetragen, den Schatz der historischen Kostbarkeiten erheblich zu verringern. Es gibt wohl die "Souterrains" der Kirche vom Heiligen Viktor, jenes römischen Offiziers, der im dritten Jahrhundert hier den Märtyrertod starb; und die Mauern dieses Kellers gehen auf das fünfte Jahrhundert zurück. Der Gedanke, an einer so frühen Stätte der Christenheit zu stehen, mag ergreifend sein; zu sehen ist nicht viel. Was macht man da?