Von Hansjakob Stehle

Bewaffnet mit der Bundestagsresolution, wonach die Ostverträge "keine Rechtsgrundlage für die bestehenden Grenzen" schüfen, bestürmte der Vizepräsident des Vertriebenen Bundes, Herbert Hupka, Ende Mai noch einmal den Vatikan. Dort rüstet man sich seit der Bonner Ratifizierung der Verträge, die längst vorbereiteten Konsequenzen in den Oder-Neiße-Gebieten zu ziehen – nicht überstürzt, doch Schritt für Schritt.

Schon vor einem Jahr hatte das Vertriebenen-Präsidium in einem Memorandum den Vatikan beschworen, er möge abwarten, bis sich die weltpolitische Lage so ändere, daß Moskau bereit wäre, "einen Kompromiß im eigenen Interesse und zur eigenen Sicherheit hinzunehmen", also: bis sich Moskau so bedroht oder so geschwächt fühlen würde, daß es den Polen Grenzzugeständnisse zumuten könne. Dieses Argument hatte den päpstlichen Außenminister Caseroli nicht zu überzeugen vermocht, zumal es mit der Warnung verbunden wurde, die vertriebenen Katholiken könnten "in ihrer Treue zum Papst erschüttert" werden. Als Hupka wiederum – am Tage des Moskauer SALT-Abkommens – bei Caseroli vorsprach, konnte er schwerlich behaupten, die Weltlage habe sich im Sinne jenes Memorandums gewandelt.

Sogar dem ehemaligen deutschen Vatikan-Botschafter Berger, der im Rheinischen Merkur vor einer europäischen Sicherheitskonferenz warnte und Bonns Ostpolitik "unentschuldbar" fand, war nicht entgangen, daß der Papst immer entschiedener eine solche Konferenz befürwortet. Da die Ostverträge den Weg zu ihr ebnen, hatte die vatikanische Diplomatie deren Ratifizierung fast ungeduldig erwartet.

Der Pressesprecher der Kurie, Professor Alessandrini (ein militanterAntikommunist), hatte deshalb Anfang Mai die deutsche CDU-Führung in diesem Sinne ermuntert: "Diese Männer wissen", schrieb er, "daß die Ostpolitik ein Akt des Realismus ist, der eine Lage in Rechnung stellt, die tatsächlich provisorisch war, als sie 1945 in Potsdam definiert wurde, die aber im Laufe der Jahre derart permanent wurde, daß sie – so wie die Dinge stehen – mit friedlichen Mitteln nicht mehr verändert werden kann." Bekräftigt aber nicht dennoch – wie Hupka im Vatikan argumentieren konnte – die Bundestagsresolution ein rechtliches Provisorium – zumal sie sogar von Moskau hingenommen wurde? Haben die Deutschen damit – wieder einmal – die Sicherheit der polnischen Westgrenze allein in sowjetische Hände gegeben? Im Vatikan leugnet man nicht, daß die Möglichkeit eines solch fatalen Anscheins zumindest eine genaue Prüfung, die Hupka zugesagt wurde, nötig machte.

Doch für Caseroli und seine Mitarbeiter bestand schon nach den ersten Überlegungen kein Zweifel, daß die Bundestagsresolution – einfach aus Gründen der Logik – unmöglich meinen kann, es seien durch die Verträge "keinerlei" Rechtsgrundlagen für die Grenzen entstanden – "denn wozu wäre dann der Warschauer Vertrag, der die neue Grenze feststellt und sie auch für die Zukunft als unverletzlich erklärt, unterzeichnet worden"? Es sei absurd, von einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag anzunehmen, er schüfe keine rechtliche Basis für seinen Inhalt. Gemeint sein könne daher nur, daß keine "friedensvertragliche" Rechtsgrundlage für die Oder-Neiße-Grenze entstanden sei. Und der glaubte der Vatikan ohnehin nicht zu bedürfender erwartete lediglich einen "international gültigen Vertrag", der Polen die Grenze zuspricht.

Was wird nun geschehen? Nach Angaben des päpstlichen Jahrbuchs 1972 leben in den Oder-Neiße-Gebieten 8,43 Millionen Katholiken, die von 14 Bischöfen und 2700 Priestern betreut werden und allein 1971 über 140 000 Kinder tauften. Als erster Schritt ist die Ernennung der bisherigen vier apostolischen Administratoren zu Residential-Bischöfen vorgesehen, zunächst wohl in Olsztyn (Allenstein), dem jetzigen Bischofssitz von Ermland. Schwieriger liegen die Dinge in Gorzow (Landsberg an der Warthe), Wroclaw (Breslau) und Opole (Oppeln), wo nicht nur Ernennungen, sondern territoriale Änderungen nötig sind. Die für die Seelsorge viel zu große Diözese Gorzow, die jetzt von Grünberg in Schlesien bis Stolp in Pommern reicht, besteht aus der östlichen Hälfte der alten Diözese Berling, einem Stück der Diözese Breslau und aus der früheren Prälatur Schneidemühl (jetzt Pila). Aus ihr plant man mindestens zwei neue Diözesen zu bilden, vielleicht auch einen Teil der Diözese Danzig zuzuschlagen. In Oppeln, wo es früher keinen Bischof gab, verwaltet der polnische Administrator den südlichen Teil des Bistums Breslau, während der polnische Erzbischof in Wroclaw nur über den Mittelteil der alten Breslauer Diözese gebietet. Die neue Diözese Wroclaw soll nach Norden abgerundet, der westliche Teil des Bistums, der über die Neiße hinweg in die DDR hineinreicht, zu einem neuen Bistum Görlitz werden.

All dies bedarf noch vieler technischer Überlegungen; dazu sind auch Kontakte mit den Episkopaten und Regierungen Polens, der DDR und der Bundesrepublik nötig. Aber kein Wunschdenken wird den Papst davon abhalten können, die notwendige Klarheit zu schaffen, die dem Ausgleich zwischen polnischen und deutschen Katholiken dient.