Rund 25 000 bis 28 000 Personen makein in der Bundesrepublik mit Grundstücken, Häusern, Wohnungen und Krediten. Über die Hälfte davon wickelt ihre Geschäfte am heimischen Telephon ab. Dabei geht es leider nicht immer mit rechten Dingen zu. Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mitteilt, beträgt der Schaden, den unqualifizierte und betrügerische Immobilien- und Finanzierungsmakler in den Jahren 1968 bis 1971 in 400 Fällen anrichteten, nahezu 233 Millionen Mark. Bei den Strafverfolgungsbehörden gingen (nach Angaben des Instituts für Städtebau) in der gleichen Zeit rund 4500 Anzeigen oder Hinweise auf strafbare Handlungen im Zusammenhang mit der Vermittlung von Mietwohnungen ein. Die typischen Delikte:

Unterschlagung, Wucher, zweckfremde Verwendung von Kundengeldern, Insolvenzen, betrügerische Angebote, manipulierte Kalkulationen, dubiose Finanzierungen.

Bei der Vermittlung, Beschaffung oder Bereitstellung von Hypotheken und Darlehen betreiben viele Maklerfirmen Bank- oder bankähnliche Geschäfte, ohne den Erfordernissen des Kreditwesengesetzes gerecht zu werden oder einer entsprechenden Aufsicht zu unterstehen. Hindern kann sie in der Regel niemand daran. Der Leiter des Referates „Wirtschaftsdelikte“ im Bundeskriminalamt, Wilhelm Berk, klagt in der jüngsten Veröffentlichung der Auskunftei Schimmelpfeng (Schimmelpfeng-Review): „Leider müssen wir oft tatenlos zusehen, wenn sich wieder einmal ein Zusammenbruch eines solchen Unternehmens anbahnt. Das Gesetz bietet zu wenig Anhaltspunkte, um rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten.“

Die Ausübung des Gewerbes als Immobilien- und Finanzierungsmakler bedarf in der Bundesrepublik – im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern – keiner behördlichen Genehmigung, sondern lediglich einer Anmeldung beim zuständigen Gewerbeamt. Während bis 1960 eine Gewerbeuntersagung für Makler bei nachgewiesener Unzuverlässigkeit möglich war, können unseriöse Personen ihre fragwürdigen Geschäfte heute mit verwaltungsrichterlicher Billigung fortsetzen.

„Die regelmäßige Ausschöpfung aller Rechtsmittel gegen Erlaubnisversagungen nach Paragraph 35 der Gewerbeordnung gestattet es den Betroffenen erfahrungsgemäß, ihre Geschäfte bis zur höchstrichterlichen Entscheidung weiter auszuführen“, so Regierungskriminaldirektor Berk vom Bundeskriminalamt. Da die Ermittlungen in den meisten Fällen mehrere Jahre dauern, kann ein solcher Makler seine unseriösen Geschäfte unter den Augen des Staatsanwalts fortsetzen und Schäden vergrößern. Ein Staatsanwalt aus Düsseldorf: „Dann fangen die doch erst richtig an, Unheil zu stiften.“

Das soll sich jetzt ändern. In Bonn ist ein Berufszulassungsgesetz für Immobilienmakler in Arbeit. Danach soll künftig nur noch Makler werden, wer die persönliche Zuverlässigkeit besitzt (keine einschlägigen Vorstrafen), in geordneten Vermögensverhältnissen lebt (keinen Offenbarungseid) und fachlich qualifiziert ist (dieser Punkt ist noch umstritten). Das Gesetz, das von den beiden größeren Maklerverbänden in der Bundesrepublik (Ring Deutscher Makler [RDM]: 3300 Mitglieder, Verband Deutscher Makler [VDM]: 800 Mitglieder) seit Jahren gefordert wird, hat gute Chancen, den Bundestag noch in diesem Jahr zu passieren, da die wesentlichen Punkte von allen Bundestagsfraktionen und zwei der drei zuständigen Fachausschüsse (Wirtschaft, Städtebau, Wohnungswesen) im Prinzip akzeptiert worden sind.

Viele Experten fragen sich jedoch, ob die mit dem Berufszulassungsgesetz verbundene Beeinträchtigung der Gewerbefreiheit wünschenswert ist und ob das Gesetz überhaupt geeignet ist, die Mißstände im Maklergewerbe einzuschränken. Die Erfahrungen der Strafverfolgungsbehörden sprechen dagegen. Zulassungsverordnungen lassen sich – wie etwa im Gaststättengewerbe – problemlos durch vorgeschobene „Strohmänner“ umgehen oder auch ganz regulär nach Paragraph 14 der Gewerbeordnung; danach ist es für eine GmbH nicht einmal erforderlich, Gesellschafter und vertretungsberechtigte Personen namentlich zu nennen.