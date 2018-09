Neue Erfolge bei der Fahndung nach Mitgliedern der Baader-Meinhof-Gruppe meldete in der vergangenen Woche die Polizei: In einer Hamburger Boutique wurde die 31 Jahre alte Gudrun Ensslin verhaftet, die ebenso wie die eine Woche zuvor in Frankfurt verhafteten Baader, Meins und Raspe zum inneren Kern der Gruppe zählt. Eine Verkäuferin hatte die Polizei benachrichtigt, nachdem in einer Jacke der Kundin eine Pistole entdeckt worden war. Die Polizisten, die Gudrun Ensslin festnahmen, fanden zwei Neunmillimeter-Pistolen, von denen eine durchgeladen und entsichert war. Frau Ensslin leistete keinen Widerstand. Sie wurde von der Polizei an einen unbekannten Ort gebracht.

Schon zwei Tage später wurden in Berlin zwei andere gesuchte Mitglieder der Gruppe verhaftet: Brigitte Mohnhaupt und Bernhard Braun. Auch sie führten Waffen mit sich, leisteten aber ebenfalls keinen Widerstand. Brigitte Mohnhaupt wurde wegen Vergehens gegen das Waffengesetz gesucht, Braun steht im Verdacht eines Mordversuchs.

Vom Kern der Gruppe sind nach Angaben der Polizei jetzt nur noch Ulrike Meinhof und Ilse Stachowiak auf freiem Fuß. Die Polizei vermutet, daß Ulrike Meinhof ihren Schlupfwinkel in Hamburg hat. Bis zum Wochenbeginn blieb die intensive Suche aber erfolglos.

Heftige Angriffe richteten Bundesinnenminister Genscher, der Hamburger Innensenator Ruhnau und mehrere Bundestagsabgeordnete gegen „die Sympathisanten und Helfer“ der Baader-Meinhof-Gruppe (siehe auch das Dokument). Ein Hamburger Anwaltskollektiv, das auch Gudrun Ensslin verteidigen wird, wehrte sich gegen die Andeutungen von Bundesanwalt Martin, daß einige der Verteidiger von Angehörigen der Baader-Meinhof-Gruppe zu enge Verbindung zu ihren Klienten halten.

Unbekannte Täter haben am Montagmorgen ein Bombenattentat auf das spanische Generalkonsulat in München verübt. Die Bombe, die vor der Tür des Konsulats detonierte, richtete erheblichen Sachschaden an.