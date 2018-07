Ständige Aufklärung: Photographien sind wirkungsvoller in der Verkehrswerbung als graphische Darstellungen. Dies ist eines der Ergebnisse, zu denen Wissenschaftler der Kölner Forschungsgemeinschaft „Der Mensch im Verkehr“ kamen, als sie die Wirksamkeit der Medien und Werbemittel überprüften, mit der die Öffentlichkeit über die neue Straßenverkehrsordnung informiert worden war. Diese und andere Untersuchungen sind in der Schriftenreihe „Faktor Mensch im Verkehr“, Dr. Arthur Tetzlaff-Verlag, Frankfurt am Main, veröffentlicht. Angesichts der Tatsache, daß knapp anderthalb Jahre nach Einführung der neuen StVO viele Kraftfahrer immer noch nicht über das Blinken beim Fahrbahnwechsel, die Regel des Nebeneinanderfahrens in Kolonnen und andere Änderungen Bescheid wissen, erhalten die Erkenntnisse über die Effizienz der Werbemittel in der Verkehrsaufklärung besondere Bedeutung. Andere Monographien derselben Reihe befassen sich zum Beispiel mit dem Einfluß des Alkohols auf das Wahrnehmungsvermögen in verschiedenen Verkehrssituationen.

Memorandum: Allen Auto-Urlaubsfahrern ruft der ADAC kurz vor Ferienbeginn noch einmal ins Gedächtnis, daß der internationale Führerschein in Spanien, Ungarn, Polen und Island nötig ist, bei mehr als einem Monat Aufenthalt auch in der UdSSR. Die grüne Versicherungskarte (internationaler Nachweis für die Haftpflichtversicherung) muß man mitnehmen nach Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Luxemburg, in die Niederlande, nach Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Spanien und in die Türkei, Ein Visum braucht man für Rumänien, die ČSSR, die UdSSR, Ungarn, Polen, Bulgarien und Jugoslawien (hier nur bei einem Aufenthalt von mehr als sieben Tagen).