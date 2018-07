Obwohl die Besuche des sowjetischen Staatsoberhauptes Podgorny in Hanoi und des amerikanischen Präsidentenberaters Kissinger in Peking die Hoffnung auf eine baldige Regelung des Vietnamkrieges wieder haben steigen lassen, scheint der Friede für Südostasien noch weit entfernt zu sein. Während Podgorny seine Rückreise antrat, flog die amerikanische Luftwaffe ihre bisher schwersten Angriffe auf Nordvietnam: 300 Einsätze an einem Tag. Dabei hielten sich die Maschinen in gebührender Entfernung von Hanoi und der chinesischen Grenze.

Podgorny hatte nach seiner Reise die baldige Wiederaufnahme der Friedensgespräche vorausgesagt und sich „beglückt“ über die Ergebnisse seiner Gespräche gezeigt. Dennoch scheint es den Sowjets nicht gelungen zu sein, auf ihren Verbündeten einzuwirken. So sprach die außenpolitische Zeitschrift „Nowoje Vremja“ von „kameradschaftlicher Offenheit“, in der die Gespräche stattgefunden hätten, eine Umschreibung für nichtübereinstimmende Auffassungen. Auch fiel auf, daß Podgorny den Nordvietnamesen nicht mehr Unterstützung bis zum „völligen Sieg“ zusagte, sondern jetzt, ohne führende Militärs in seiner Delegation, nur noch von „notwendigem Beistand“ sprach.

China, das sich ebenfalls weiter in Zurückhaltung übt, ist von Hanoi der Vorwurf gemacht worden, es behindere sogar den nordvietnamesischen Nachschub. Die Führung in Hanoi sprach bereits von „vorübergehenden Schwierigkeiten“. Politbüromitglied Le Duc Tho wurde in Peking vorstellig und nahm die öffentliche Versicherung Tschou En-lais mit nach Hause, China werde nicht mehr die gleichen Fehler wie bei der Genfer Indochinakonferenz von 1954 machen.

Dies scheint an drei Adressaten gerichtet zu sein: 1. Hanoi wird zugesichert, daß seine Interessen bei den Gesprächen mit Kissinger gewahrt bleiben, 2. Washington wird darauf aufmerksam gemacht, daß Peking nicht willens ist, Hanoi zu „verschaukeln“, 3. Moskau wird darauf hingeweisen, daß, sollte jemand den Ausverkauf Indochinas betreiben, dies nicht durch China geschehe.

Unterdessen verlagert sich die militärische Aktivität der Nordvietnamesen von den ersten beiden Fronten der Offensive, die bisher mindestens 25 000 Zivilisten im Süden das Leben und 1,2 Millionen ihre Heimat gekostet hat, in das truppenfreie Mekong-Delta.