Mehrere schwere Unglücke, die zahlreiche Menschenleben forderten, ereigneten sich in der vergangenen Woche. Drei Passagierflugzeuge stürzten ab: 84 Insassen einer Maschine der Japan Airlines starben, als das Flugzeug beim Anflug auf die indische Hauptstadt Neu-Delhi abstürzte. Die Ursache der Katastrophe ist noch nicht bekannt. Über dem südvietnamesischen Hochland explodierte eine Convair 880 aus Hongkong. Alle 82 Insassen kamen dabei ums Leben. Am Sonntag stürzte in der Nähe des Londoner Flughafens eine Trident der englischen Gesellschaft BEA mit 109 Passagieren und neun Besatzungsmitgliedern an Bord ab. Niemand überlebte. Die Maschine soll nach ersten Errmittlungen auf Grund von Schubmangel nach dem Start fast senkrecht zu Boden gestürzt sein.

In einem Eisenbahntunnel in der Nähe der Stadt Soissons rasten zwei mit etwa 500 Menschen besetzte Züge ineinander. Teile des Tunnels brachen ein. Die Rettungsarbeiten waren deshalb besonders langwierig und schwierig. Mehr als 60 Tote konnten bis zum Wochenbeginn geborgen werden. Es wird damit gerechnet, daß diese Zahl auf über 100 steigt. Der französische Rundfunk begann am Sonntag morgen seine Sendung mit den Worten: „Es gibt keine Wunder im Tunnel von Vierzy.“ Mit Überlebenden rechnete niemand mehr.

Eine weitere schwere Katastrophe ereignete sich in der britischen Kronkolonie Hongkong: Nach schweren Regenfällen kam es zu Erdrutschen, die zahlreiche Menschen unter sich begruben. Im Stadtteil Kawloon wurden von einer Schlammlawine mindestens achtzig Hütten zerstört, in denen etwa 400 Menschen wohnten. Im exklusiven Stadtteil Victoria wurde von einer anderen Lawine ein Hochhaus zusammengedrückt. Es wurde zu Beginn der Woche damit gerechnet, daß insgesamt mehr als 200 Menschen ums Leben kamen.