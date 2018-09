Auch nach Neuwahlen kann es die SPD kaum riskieren, ihren Wirtschaftsminister fallen zu lassen

Das Geraune will nicht mehr verstummen. Willy Brandt oder zumindest einige seiner engsten Berater seien fest entschlossen, so wird in Bonn und anderswo erzählt, Karl Schiller bei einer neuen Regierungsbildung nicht wieder ins Kabinett zu berufen. Der Spiegel weiß sogar zu berichten, der Wirtschaftsminister müsse fürchten, gar nicht mehr als sozialdemokratischer Bundestagsabgeordneter nominiert zu werden.

Nun muß man gewiß nicht im einzelnen aufzählen, warum Schiller für die SPD ein aufzählen, Genosse“ ist. Darüber, wie und warum er seine Kollegen in Kabinett, Fraktion und Partei Kollegen ist in letzter Zeit mehr als genug geschrieben worden. Die Frage aber stellt sich, ob der Genosse Schiller für die sozialdemokratische Partei entbehrlich ist.

Was die gegenwärtige Legislaturperiode des Bundestages anbelangt, ist diese Frage längst beantwortet. Sollte der Kanzler je erwogen haben, sich von dem unbequemen Minister zu trennen – heute wäre es dazu viel zu spät; bei dem Patt im Parlament wäre ein Abschied von Schiller für Brandt gleichzeitig ein Abschied vom Palais Schaumburg. Es kann also nur darum gehen, ob der Wirtschaftsminister im nächsten Wahlkampf und – im Falle einer Neuauflage der SPD-FDP-Koalition – im nächsten Kabinett entbehrlich ist.

Ohne Zweifel war Karl Schiller 1969 ein, wenn nicht der Wahlsieger. Man darf wohl ohne Übertreibung sagen: Ohne Schiller wäre die sozialliberale Regierung nicht zustande gekommen – er hat der SPD jene ein oder zwei Prozent Wähler zugeführt, die den „Machtwechsel“ in Bonn erst möglich machten. Freilich sieht das drei Jahre später anders aus: Der Nimbus des Ministers als Konjunkturmagier ist zerstört, Mißerfolge und Fehlprognosen haben den Glanz der Leistungen von einst verblassen lassen.

Eines freilich ist Schiller immer noch, vielleicht mehr denn je: Symbolfigur für die Treue der SPD zur Marktwirtschaft. Juso-Geschrei und unvernünftige Steuerbeschlüsse (Regierungssprecher Ahlers: „selbstmörderisch“) haben Zweifel daran genährt, daß die Sozialdemokraten den Weg von Godesberg konsequent weitergehen wollen. Wenn die Partei sich in einer solchen Phase der Unsicherheit von dem Mann trennen sollte, der einen entscheidenden Beitrag für ihre Bekehrung zur Marktwirtschaft geleistet hat, so wäre dies für viele ein Alarmzeichen. Klaus Dieter Arndt, der meistgenannte und (da Helmut Schmidt Fraktionschef werden will) wohl auch einzig denkbare Nachfolger, ist zwar ebenfalls ein überzeugter Anhänger der Marktwirtschaft – aber das weiß eben nicht jeder im Lande.

So bleibt Karl Schiller, obwohl ohne Hausmacht in der Fraktion und im Apparat, für die Partei kaum entbehrlich. Eine SPD ohne Schiller – das wäre eine andere Partei, zumindest im Verständnis der Wähler.

Diether Stolze