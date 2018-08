Donnerstag, der 15. Juni 1972, wird in die Annalen der Deutschen Bundesbank eingehen. An diesem Tag mußte sie zum erstenmal englische Pfunde kaufen, um zu verhindern, daß die britische Währung aus dem „Europaband“ herausfiel. Seit dem 24. April 1972 dürfen die Währungen der EWG-Länder untereinander nur noch um 2,25 Prozent schwanken. Die Briten unterwarfen sich als künftiges Mitglied der Gemeinschaft ebenfalls den strengen Bestimmungen der einheitlichen europäischen Bandbreite.

Am Donnerstag kam es nun in Frankfurt zum Schwur. Paris und Brüssel mußten das Pfund schon einen Tag vorher stützen. Dieser erste Akt innereuropäischer Solidarität wurde nötig, weil plötzlich alle Welt von einer Pfundabwertung redet. Ohne handfeste Argumente hält sich hartnäckig das Gerücht, die Regierung in London werde das Pfund abwerten, ehe sie der EWG beitritt.

Noch weist die britische Zahlungsbilanz Überschüsse aus. Was soll da erst werden, wenn sich das Blatt wieder wendet? Defizite in der Handelsbilanz lassen eine solche Entwicklung bereits erahnen. Und niemand sollte sich dann wundern, wenn auf die Pfundschwäche eine neue Dollarschwäche folgt. Denn Devisenhändler verabscheuen nichts so sehr wie „tote Devisenmärkte“. R. H.