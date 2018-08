Die Devisenmärkte haben die Effektenbörsen nach knapp sieben Monaten wieder fest im Griff. Damit sind alle Prognosen neutralisiert. Wie es weitergeht, steht in den Sternen. Unsicherheit aber drückt die Kurse. Bereits am Beginn der letzten Woche löste eine Reihe retardierender Faktoren die anfänglich optimistische Stimmung an den deutschen Börsen wieder auf.

Innenpolitische Aspekte, angekündigte Steuererhöhungen, die Zinsentwicklung am Rentenmarkt, die anhaltende Preissteigerung mit der möglichen Folge restriktiver Notenbankmaßnahmen zu einer Zeit, da die Keime eines jungen Konjunkturaufschwunges gerade erst erkenntlich werden, haben nach dem Überschwang im 1. Quartal des Jahres, in dem die Aktienkurse um fast 20 Prozent gestiegen waren, zu einer unverkennbaren Ernüchterung geführt.

Unter der allgemein nachlassenden Anlagebereitschaft litten sowohl Standardaktien als auch Spezialwerte. Die Papiere mit breitem Markt, deren Kurs/Gewinn-Verhältnis in einigen Bereichen (Großchemie, Elektroindustrie) unter dem Gesamtdurchschnitt liegen, schnitten etwas besser ab. Die durch die meist gegebene Marktenge kursreagibler Spezialwerte verzeichneten lebhafte Veränderungen.

Ohne die Stützung durch ausländische Ordereingänge, die bis Mitte des Monats die Nachfrage nach ertragsstarken Standardwerten merklich verstärkt hatten, treten die hiesigen Probleme deutlich in den Vordergrund. Der Pessimismus vieler Unternehmer, der seit Ende des Jahres in scheinbarem Widerspruch zur Konjunkturentwicklung stand, ist nach heutigem Ermessen nicht unberechtigt gewesen.

Der dritte negative Faktor ist die Unsicherheit auf dem Rentenmarkt. Der Übergang zum Achtprozenter ist ein Mißerfolg. Die Dauerremittenten sind mit ihren Renditen für Pfandbriefe und Kommunalobligationen schon auf 8,5 Prozent gestiegen. Noch schlimmer sieht es bei den Schuldscheinen aus. Kapitalsammelstellen verlangen bei Anlagedispositionen per Termin Frühjahr 1973 heute schon neun Prozent Zinsen, öffentliche Schuldner, die so viel zahlen, weil ihnen das Wasser am Halse steht, gibt es anscheinend genug.

jfr.