Die Krise um das britische Pfund hat die Aussichten für eine Gipfelkonferenz der zehn EWG-Staaten wieder verbessert, nachdem es noch am Tage zuvor so ausgesehen hatte, als ob Frankreich die Konferenz um einige Zeit verschieben wolle. Paris hatten Bedenken geäußert, weil auf dieser Konferenz vor allem darüber beraten werden sollte, wie die Macht der supranationalen Gemeinschaftsbehörden gestärkt werden könne. Nunmehr wird aber die Frage einer Wirtschafts- und Währungsunion alle anderen Themen überschatten.

Noch am Donnerstag hatte die Bank von England versucht, den Druck auf das Pfund durch eine Erhöhung des Diskont-Satzes zu mindern. Doch die Spekulation ging weiter, so daß sich die Regierung Heath am Freitag entschloß, die feste Wechselkurs-Parität aufzugeben und das Pfund „floaten“ zu lassen, d. h. ihre Bewertung dem freien Spiel von Angebot und Nachfrage zu überlassen. Bis zum Dienstag hatte sich das Pfund auf einen Kurs eingependelt, der einer Abwertung von etwa fünf Prozent entsprach.

Durch eine Stützungsaktion vermochten die EWG-Partner in letzter Minute zu verhindern, daß Italien aus der gemeinsamen Front ausschied und dem britischen Beispiel folgte.