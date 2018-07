Während die freien Aktionäre der Fried. Krupp Hüttenwerke AG, Bochum, die ein Viertel des Aktienkapitals von 573 Millionen Mark halten, ihre garantierte Dividende von zehn Prozent für das Geschäftsjahr 1971; erhalten, geht Großaktionär Fried. Krupp GmbH in Essen leer aus. Zu dem ausgewiesenen Gewinn von 14,3 Millionen Mark haben vor allem aperiodische Erträge beigetragen. Das betriebswirtschaftliche Ergebnis, das 1970 noch einen Überschuß von 60 Millionen Mark gebracht hatte, zeigte 1971 einen Verlust von 150 Millionen Mark, von denen durch Personalreduzierung und Rationalisierungsmaßnahmen rund 100 Millionen aufgefangen werden konnten. Nach den jetzt beschlossenen Preiserhöhungen um vier bis fünf Prozent, die sich am Markt nur zögernd durchsetzen lassen, hofft Vorstandsvorsitzender Günter Klotzbach, daß sein Unternehmen in der zweiten Jahn reshälfte wieder in die Gewinnzone kommt. mh