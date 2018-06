Es sieht schon sehr silbrig aus in seinem von Otl Aicher entworfenen Schutzumschlag, und ich kann verstehen, daß manche zunächst zusammenzucken: Um Himmels willen, da soll also den zu Olympischen Spielen anreisenden Athleten deutscher Geist dargereicht werden, in Silber nur darum eingeschlagen, weil Gold denn doch zu klotzig wäre, mit Geleitworten von Gustav Heinemann und Willi Daume, ein Buch also, das trotz gegenteiliger Beteuerungen der Vorwortschreiber sich des Anspruchs gar nicht erwehren kann, der Welt zeigen zu wollen, was deutscher Geist vermag.