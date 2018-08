Inhalt Seite 1 — Der Geist des Generalanzeigers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelegentlich wecken heute Klagen über die Konzentrationsbewegung der deutschen Presse wehmütige Erinnerungen an die Vielfalt im Blätterwald der Weimarer Republik. Über 4000 Zeitungen, keine größere Stadt ohne mindestens zwei Blätter, ein nicht minder umfangreiches Zeitschriftenangebot und dann Berlin als journalistisches Zentrum – welch ideale Voraussetzungen für den Meinungspluralismus und eine freie Publizistik, ohne die eine parlamentarische Demokratie auf die Dauer nicht lebensfähig ist.

Kurt Koszyk, Direktor des Instituts für Zeitungsforschung in Dortmund und Professor für Publizistik an der Universität Bochum, verweist diese These in das Reich des Wunschdenkens. Die Weimarer Presse war nicht frei; als Herrschaftsinstrument rettete sie Strukturen, Bewußtseinsinhalte (und Vorurteile) des autoritären Kaiserreiches über den Ersten Weltkrieg und die glücklose Republik hinweg ins Dritte Reich. Die Vielfalt publizistischer Meinungsäußerungen und Erscheinungsformen blieb Schein; dahinter verbarg sich eine ungebrochene Kontinuität antidemokratischen Denkens, das selbst in der Generalanzeiger-Presse durchschlug, die so oft – und falsch – als Musterbeispiel unpolitischer, "objekfalsch (wenn auch kleinkarierter) Zeitungsmacherei beschworen wurde. (Der Zeitungsleser erkennt ja immer nur ein Drittel der maßgeblichen Kräfte; die Meinung des schreibenden Journalisten; die Auffassung des Verlegers und die Rücksichten, die der Anzeigenabteilung geboten erscheinen, bleiben ihm in den allermeisten Fällen verborgen.)

Die Beziehungen zwischen Presse, Interessengruppen, Regierungen und Parteien waren wohl nie so kompliziert wie zwischen 1919 und 1933. Dröselt man sie auf, bleibt nur der Schluß, daß in dieser Zeit das publizistische System ein unverfälschter Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse und deren ökonomischer Basis gewesen ist: ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das Eingriffe nur da energisch abwehrte, wo Erträge gefährdet wurden, auf Grund von Gewöhnung und wirtschaftlicher Grundlagen duldsam gegen autoritäre Führung und dank wirtschaftlicher Schwäche vielfältiger Einflußnahme (Hugenberg!) offenstehend.

Koszyk hat sich den Beweis seiner Thesen nicht leicht gemacht. Sein Buch

Kurt Koszyk: "Deutsche Presse 1914–1945"; in: "Geschichte der deutschen Presse", Teil III (Abhandlungen und Materialien zur Publizistik, hrsg. von Fritz Eberhard); Colloquium-Verlag, Berlin 1972; 592 S., Ln. 59,– DM; brosch. 49,– DM.

ist eine Fundgrube publizistisch-politischer Einzelheiten, speziell für die Weimarer Zeit.

Für das Versagen der Presse macht der Autor drei größere Ursachenkomplexe verantwortlich: erstens die Struktur der gesamten Presse vor 1914, die schon damals in ungewöhnlichem Maße vom Anzeigengeschäft abhängig war, zweitens eine zeittypische Vorliebe für den autoritären Führungsstil (auch die Zensur dieses "Systems der unbegrenzten Ungeschicklichkeiten" wurde geduldig ertragen); drittens schwere Unzulänglichkeiten des Nachrichtenwesens, so daß die Presse im Ersten Weltkrieg von der Reichsleitung mehr und mehr informatorisch abhängig wurde.