Die Affäre um das offizielle Olympia-Geschenkbuch

Von Dieter E. Zimmer

Da hatte man sich wieder so ganz in den Umstand geschickt, daß Bücher eben folgenlos seien. Aber kaum dringt ein Buch in die Olympischen Spiele ein, diese gigantische Übereinkunft, daß die politischen Konflikte unter den Völkern zwar gegeneinander symbolisch ausgespielt, aber um keinen Preis ausgesprochen werden dürfen: sofort ist es auch schon aus mit der fröhlich-friedlichen Eintracht.

Die bundesdeutsche Presse hatte sich gerade darangemacht, Einwendungen gegen das „offizielle Geschenk“ an die Teilnehmer der Olympiade zusammenzutragen, Einwendungen, wie sie jede Anthologie bei der mehr oder minder arbiträren Natur ihrer Auswahl herausfordert, wie sie eine Anthologie über Deutschlands heikelstes Thema, nämlich Deutschland und die Deutschen, erst recht herausfordern muß, und wie sie vollends unvermeidlich werden, wenn sie, wie dieses „Deutsche Mosaik“ des Suhrkamp Verlags, zu Repräsentationszwecken herangezogen wird – da kam plötzlich der Protest der DDR gegen dieses Buch, dem sich die Sowjetunion und die ČSSR anschlössen. Sie wollen es nicht nur selber nicht geschenkt haben, es soll überhaupt nicht verschenkt werden, Willi Daume soll sich entschuldigen für die Absicht, dieses „niederträchtige Machwerk“ (Karl-Eduard von Schnitzler im Deutschen Fernsehfunk) verschenken zu wollen, und in den Städten der Wettkämpfe soll es auch noch aus dem Buchhandel verschwinden – als ließe sich ein Buch hier von Staats wegen ebenso selbstverständlich ausmerzen wie in den protestierenden Ländern. Denn das „Deutsche Mosaik“ enthalte „Unwahrheiten, Verleumdungen, Fälschungen und Diskriminierungen“ und widerspreche der völkerverbindenden olympischen Idee von gegenseitiger Achtung.

Es ist nicht ohne Interesse, sich die Stellen anzusehen, die die Gefühle der DDR-Funktionäre „aufs tiefste verletzen“. Nur ist dazu zu bemerken, daß erst ihr Protest sie isoliert und herausstellt – im ganzen gelesen, läßt sich keiner der beanstandeten Aufsätze als antikommunistische Stimmungsmacherei mißverstehen.

Es handelt sich also um eine Klammer bei Hermann Broch: „(–bloß ausnahmsweise setzt volle Identifikation ein, zum Beispiel beim Intellektuellen, dem die von den Sowjets ausgeübte Drosselung der wissenschaftlichen und künstlerischen Produktionsfreiheit zur Kenntnis gebracht wird –)“.

Ferner geht es um einen auf Peter Weiss gemiinzten ironischen Schlenker bei Günter Grass, der sich vorstellt, wie die Ratschläge der Dichter plötzlich in die Tat umgesetzt werden: Weiss gehe zu Ulbricht, „und am nächsten Tag erfährt die verblüffte Welt, daß der Staatsratsvorsitzende den Schießbefehl an den Grenzen seines Staates annulliert und die politischen Abteilungen aller Gefängnisse und Zuchthäuser in volkseigene Kindergärten verwandelt habe“.