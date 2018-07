Inhalt Seite 1 — Kurse für Englisch frei Haus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Klose

Versuchssendungen hatte es beim NDR schon Anfang der sechziger Jahre gegeben, dann – nach 1964 – lag Bayern vorn, und bis Ende 1969 waren für rund 7000 bayerische Schulen 5352 Fernsehgeräte mit einem Kostenaufwand von 2 365 908 Mark angeschafft. Der Bayerische Rundfunk lehnte sich zunächst an die Schulfunkpraxis an und brachte Einzelsendungen zu verschiedenen Schulfächern. Aber bereits 1967/68 war man dabei, die Einzelsendung, die allzu isoliert im Schulalltag stand, durch Reihen oder Serien mit bestimmten Themen zu erweitern, und schließlich kam man zu geschlossenen Unterrichtskursen. Zugleich stellte das Farbfernsehen neue Probleme, da es Produktion und Geräte zwar erheblich verteuerte, aber die Farbe wirksame methodische Möglichkeiten bot, auf die man nicht verzichten wollte.

Am weitesten ging über die bayerischen Anfänge 1970 der Südwestfunk hinaus, mit einem Farbfernsehversuch in Neuer Mathematik für die Zehnjährigen der 5. Jahrgangsstufe. Es wurden im Jahreskurs 80 Filme ausgestrahlt, die zusammen mit Druckschriften und Testbögen ein Lehrprogramm für 110 000 Mädchen und Jungen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bildeten. Dieses inzwischen verbesserte Programm wird Nordrhein-Westfalen jetzt im beginnenden Schuljahr 1972/73 mit 30 Folgen für über 100 000 Schüler (45 Prozent aller 5. Klassen) übernehmen, und im III. Programm des NDR läuft dieser Kurs für mehrere zehntausend Schüler aus Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am 18. September an. Denn wie im Südwesten hat sich gezeigt, daß die hohen Produktions- und Investitionskosten für das Schulfernsehen nur zu verantworten sind, wenn die Länder organisatorisch kooperieren und eine breite Teilnehmerbasis sichern.

Die norddeutschen Versuche werden neben der Südwestfunk-Produktion für Mathematik 5. Klasse eine Eigenproduktion von 55 Filmen für die 6. Klasse, einen Jahreskurs Arbeitslehre für die 8. Klasse und aus der Produktion von Radio Bremen einen Kurs Englisch 7. Klasse bringen. Das Schulfernsehen tendiert gegenwärtig stark zum Jahreskurs, zum Unterrichtsfernsehen, das mit dem Film als Leitmedium und in Verbindung mit dem Kontextmaterial den Fachunterricht in den Versuchsklassen für ein Jahr übernimmt.

Der Fachlehrer „vor Ort“, in der Versuchsklasse, wird sich an eine neue Rolle gewöhnen müssen. Er hat einen Unterricht zu übernehmen, den er weder plant noch selbst gibt. Er wird auf seine neue Aufgabe durch Lehrerbegleitbücher, Einführungssendungen und Informationstagungen vorbereitet; denn noch immer bleibt ihm Arbeit genug: Er muß das Programm genau kennen; er muß darauf achten, daß seine Schüler mit dem Programm unter guten Bedingungen mithalten; er muß mit dem Begleitmaterial arbeiten und in den ihm verbleibenden Stunden sinnvollen Ergänzungsunterricht geben. Schließlich ist er an der wissenschaftlichen Auswertung der Versuche mitbeteiligt, weil die Ergebnisse der Unterrichtsversuche hauptsächlich durch die Mitarbeit der Fachlehrer und ihre Rückkoppelung an die Produktion im Sender und an die wissenschaftlichen Beobachter geliefert werden.

In „Neuer Mathematik“ müssen viele Lehrer umlernen, oder sie sind gar keine „studierten“ Mathematiker und müssen trotzdem ersatzweise Mathematikunterricht geben. Das Schulfach „Arbeitslehre“ existiert erst in vagen Umrissen und mit unterschiedlichen didaktischen Intentionen. Das Schulfernsehen trägt erheblich zur Lehrerbildung bei, indem es sehr viele Lehrer gleichzeitig erreicht und zur Diskussion von fachlichen und methodischen Problemen herausfordert.

Schließlich ist Schulfernsehen wie jedes Fernsehen öffentlich zugänglich. Während alle an Erziehungsproblemen interessierten Erwachsenen sonst ausgeschlossen bleiben vom eigentlichen Unterrichtsgeschehen in der Schule, sind hier neue Möglichkeiten der Mitbeobachtung und Mitdiskussion gegeben. Diese Publizität der Versuche ist ein wichtiger Beitrag zu einer offenen und gerade dadurch demokratischen Schule.