Von Eduard Neumaier

Das sonst so zuverlässig rapportierende Munzinger-Archiv muß wohl eine schwache Stunde gehabt haben, als es hinter den Namen des ehemaligen Staatssekretärs im Bundesinnenministerium, Hans Schäfer, als erste Eigenschaft setzte: „Deutscher Politiker, FDP“. Wahrscheinlich hat da jemand an das ehrwürdige Mitglied des Parlamentarischen Rates, Hermann. Schäfer, gedacht, aber mit diesem ist jener allenfalls wahlverwandt: also auch Mitglied der FDP, auch lebhaft an Verfassungsfragen interessiert. Aber am Schritt zum deutschen Politiker 1969 wurde er durch die Wählerschaft gehindert, die aus Schäfers vermeintlich sicherem Listenplatz 12 in Nordrhein-Westfalen einen abgeschlagenen Reserveplatz machte.

Einer, der bis zum 59. Lebensjahr voll innerer Überzeugung Beamter war, hätte vielleicht auch zum Politiker schlecht getaugt. Auf dem Platz, von dem aus er vor kurzem dem Bundeskanzler Brandt sowie dem Bundestag einige Anmerkungen. zum Haushalt 1972 machte, nimmt er sich sehr passend aus: Er ist Präsident des Bundesrechnungshofes. Politisierte Beamte findet er artfremd, das Ideal ist immer noch der britische Civil Service, nur der Krone und nicht den Parteien verpflichtet. Freilich, aufzuhalten ist der Trend zur Politisierung des Staatsdienstes nicht – Schäfer registriert es halb verständnisvoll, halb klagend. Verständnis hat er, gerade im Blick auf Bonn, dafür, daß die Sozialdemokraten 1969 anfingen, ihre Leute in den Apparat zu hieven, der zwanzig Jahre lang auf Unionskommandos gehört hatte. Andererseits bedauert Schäfer, daß mit dem Revirement von 1969 ein circulus eröffnet wurde, der fast unausweichlich – eventuell schon nach der kommenden Bundestagswahl – zu einem circulus/vitiosus ausarten muß, wenn, nämlich die CDU/CSU dann wieder das Revirement revidieren sollte.

Zu Schäfers Obliegenheiten in seinem Frankfurter Amt wird es gehören, die Auswüchse solcher Tempelsäuberungen zu beschneiden. Daß er sich eines Tages in Frankfurt wiederfand, verdankt er demselben Umstand, der ihn fast in die Politik verschlagen hätte: der Großen Koalition, der er als Institution nicht ablehnend gegenüberstand – nur mißbilligte er deren Absicht, das Wahlrecht zugunsten eines relativen Mehrheitswahlrechts zu verändern.

Schäfer, der wohl drei Entwürfe für die Notstandsverfassung ausgearbeitet hatte, mochte sein Gewissen nicht mit dem Mord an der FDP belasten, für die er seit deren Bestehen stets gestimmt hatte. Die Gleichung des Innenministers Paul Lücke: Wer nicht für das Mehrheitswahlrecht ist, ist gegen Lücke, glich der Aufforderung, „Friß, Vogel, oder stirb“ – Schäfer mochte denn doch lieber „sterben“, und das fiel wiederum leichter als vermutet, weil das Verhältnis zwischen Lücke und Schäfer auch menschlich kompliziert war. Schäfer, mit dem Innenministerium verwachsen, wegen seiner ausgleichenden und pfälzisch ausgeglichen-heiteren Art sehr beliebt, wurde von Lücke wohl als heimlicher „Hausherr“ beargwöhnt.

Entsprechend herzlich war die Begrüßung, als Hans Dietrich Genscher seinen Parteifreund 1969 zurückholte – aber in zwei Jahren der freien Betätigung ist der Sinn Schäfers für Unabhängigkeit von Personen und Institutionen, für Freiheit von Weisungen wohl so geschärft worden, daß ihm die letztlich doch notwendige Subordination unter Minister und Parlamentarischen Staatssekretär schwerfiel. Als – dann Volkmar Hopf, noch preußischer als Schäfer, damals Präsident des Bundesrechnungshofes, sein Amt vorzeitig aufgab, meldete Schäfer sein Interesse an der Nachfolge an – von Genscher freundschaftlich unterstützt und vom Kabinett im Bewußtsein berufen, daß von ihm keine koalitionspolitischen Handlangerdienste zu erwarten sein würden.

In der Tat; Wenn es für einen hohen Beamten eine noch erstrebenswertere Position als die eines Staatssekretärs geben kann, dann den Präsidentensitz in Frankfurt, denn über dem Bundesrechnungshof – da ist gleich der Himmel. Manche bespötteln ihn zwar als „erste Ohn-Macht“; „Ritter ohne Schwert“ nennen sich die Beamten in Frankfurt, und auch der Vergleich mit einem „zahnlosen Wachhund“ ist schon gefallen.