Minimax allein führt nicht zur Meisterschaft

Als Boris Spasskij und Bobby Fischer sich in der vierzehnten Partie ihres Weltmeisterschaftskampfes in Reykjavik auf ein Remis einigten, konnten Zuschauer im Bostoner Sheraton Hotel einen Kampf bis zum bitteren Ende erleben: Die amerikanische Meisterschaft im Computerschach, veranstaltet anläßlich der Jahrestagung der Association for Computer Machinery. Beim 51. Zug wurde das Programm TECH, geschrieben von James Gillogey für einen P. D. P. 10-Computer der Carnegie-Mellon University in Pittsburgh, in aussichtsloser Stellung wegen Zeitüberschreitung disqualifiziert, Meister wurde das Programm „Chess 3.5“, das auf einem C. D. C. 6400-Computer der Northwestern University in Chikago lief.

Meisterliches Schachspiel freilich wurde in Boston nicht geboten. Die beteiligten acht Computer lieferten allenfalls tüchtiges Mittelmaß, nicht wert, von einem Großmeister sonderlich ernst genommen zu werden. Bobby Fischer wird sich also seine Gegner weiterhin unter seinen Großmeisterkollegen suchen müssen und sobald keine Gelegenheit erhalten, seine Psychoterrorvarianten an einem ebenbürtigen Blechschrank zu testen.

Dabei hatten einst die Programmierkünstler frohgemut dem Schachspiel den Garaus machen wollen. So prophezeiten im Jahre 1959 die Informationstheoretiker Allen Newell und H. A. Simon – sie hatten am Carnegie Institute of Technology gerade ein Schachprogramm zum Laufen gebracht, das offenbar zu größeren Hoffnungen berechtigte –, daß in spätestens zehn Jahren sich ein Rechenautomat mit dem Weltmeistertitel schmücken könne. Diese Prognose war damals Allgemeingut unter vielen Computerteams, die ihre Maschinen aufs Schachspiel dressierten – aus verschiedenen Gründen:

Einem sportlichen: Zum Berufsethos der Computerleute gehört die Uberzeugung, daß jede präzise Aufgabe auf einer Maschine simuliert werden kann. Schach als Spiel mit genauen Regeln und klarem Ziel – nämlich den gegnerischen König mattzusetzen – fordert wegen seiner enormen Schwierigkeit die Programmierer zu Höchstleistungen heraus.

Einem theoretischen: Wenn man Schach auf Weltmeisterniveau programmieren kann, sollte auch jedes noch so komplizierte Problem zu programmieren sein. Einer der Wege zu einer superintelligenten Maschine, die mehr zu leisten vermag als das menschliche Gehirn, kann also durch Schachprogramme untersucht werden.

Einem eminent praktischen: Studien über Schachprogrammierung wurden von amerikanischen Regierungsstelle großzügig finanziert, denn die für das Schachspiel verwendeten Techniken gehören zur mathematischen Spieltheorie, einer Disziplin, mit der Militärs sich auf den „Ernstfall“ vorbereiten und Chemiekonzerne ihre Waschmittelkampagnen planen.

Baum der Entscheidungen

Die Wünschelrute für den Weg durch die unzählig vielen Stellungen auf dem Schachbrett hat Claude Shannon, einer der Väter der Informationstheorie, bereits 1950 vorgeschlagen, als die Computer noch laufen lernten; seine „Minimax-Suche entlang einem Baum“ gehört mittlerweile zum Standardrepertoire der Spiel- und Entscheidungstheoretiker.