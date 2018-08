Inhalt Seite 1 — Regierung hört mit Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Beamte der bayerischen Staatsregierung betreiben Kontrollversuche im Rundfunk. Die Staatskanzlei hört Sendungen ab. Und jetzt will die Regierung sogar im Programm mitmischen.

Seit langem sind kritische Beiträge des weißblauen Senders, besonders das Notizbuch des Familienfunks, für so manchen Christlich-Sozialen „rotes Gift“. Als Gegengift gründeten Regierungsbeamte eine „Gemeinsame Interministerielle Informationsbearbeitungsstelle“, kurz GIB genannt. Regierungsrat Peter Biebl: „Wir arbeiten wie ein PR-Büro, wie Maggi-Vertreter.“

GIB-Kollege Oberamtsrat Benno Sommer pries sein Suppengewürz der Redaktion des Notizbuchs telephonisch an. In der Staatskanzlei wisse man, so erklärte Sommer, von der Kritik an dieser Sendung. Man höre das Notizbuch auch regelmäßig ab. Dafür seien eigens sieben bis acht Leute abgestellt. Ein Rundfunkredakteur: „Der Anrufer hat Abteilungsleiterin Lore Walb außerdem gebeten, der GIB rechtzeitig mitzuteilen, wann im Notizbuch heiße Sachen laufen. Dann brauche man die Sendung nicht abzuhören.

Als Gegenleistung bot Sommer seine Mitarbeit an – „Hand in Hand“. Lore Walb vermerkte in einer Aktennotiz den amtlichen Vorschlag, von der GIB aus direkt in Sendungen hineinzurufen. Sommer stellt sich das so vor: „In der Jugendsendung Club 16 rufen auch Leute an und üben Kritik an der Sendung.“ Der Oberamtsrat wollte nun wissen, ob die GIB es beim Notizbuch auch so halten könne, „live in die Sendung hineinzurufen“.

Während der Sendung, so das Ansinnen der GIB, sollten Staatsbeamte den Hörern gleich die offizielle Regierungskritik mitliefern. Sommer: „Wenn da was gesagt wird, von dem das Gegenteil richtig wäre, dann könnte man unter Umständen darauf hinweisen, daß es vielleicht anders gebracht werden sollte.“

Rundfunkratsmitglied und FDP-Landtagsabgeordnete Ursula Redepenning empörte sich: „Das ist eine Unverschämtheit. So geht es nun nicht. Da können die ja gleich einen Privatfunk der Staatsregierung eröffnen. Die sollen sich doch bloß nicht in die Hosen machen.“ Regierungsrat Biebl dagegen mit sanfter Stimme: „Wir wollen lediglich durch Mitteilung von Informationen im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit wirksam werden. Und zwar im Interesse des freien Journalismus. Wer vom Rundfunkrat könnte etwas dagegen haben?“