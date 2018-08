Von Helmut Arndt

In Eisenach wurde im Oktober 1872 von den sogenannten „Kathedersozialisten“ der Grundstein für die älteste wirtschaftspolitische Gesellschaft der Welt gelegt. Es wird – so heißt es dann einige Monate später im Gründungsaufruf des „Vereins für Socialpolitik“ – „darauf ankommen, die Verhältnisse der Arbeiter und deren Beziehungen zu den Arbeitgebern aufzuklären, die Erfordernisse genossenschaftlicher Bildungen festzustellen, ihre gedeihliche Entwicklung zu unterstützen und jede Verständigung der streitenden Parteien zu fördern. In gleicher Weise sollen die übrigen socialen und ökonomischen Probleme der Zeit, wie Gesundheits- und Unterrichtswesen, Verkehrs-, Actien- und Steuerwesen, in Betracht gezogen werden.“

Die Gründer des Vereins für Socialpolitik stellten sich damit bewußt in Gegensatz zur „klassischen Nationalökonomie“, die wirtschaftspolitische Eingriffe unter Berufung auf den naturgesetzlichen Charakter ökonomischer Zusammenhänge kategorisch ablehnte. Gleichzeitig unterschieden sie sich von Marx und seinen Anhängern dadurch, daß sie es ablehnten, auf eine Revolution zu warten, und statt dessen vielmehr wirtschafts- und sozialpolitische Reformen in der Gegenwart verlangten.

Die wirtschaftspolitischen Vorschläge, die von den Kathedersozialisten gemacht wurden, nahmen vieles vorweg, was ein Dreivierteljahrhundert später unter den Namen von Galbraiths Countervailing power oder von Keynes’ Beschäftigungspolitik weltweite Anerkennung fand. Lujo Brentano, der sich für Selbsthilfe durch Bildung von Gegenmacht einsetzte, stellte 1877 fest, daß das individualistische System der Starken „durch ein; System der Association der Schwachen“ ergänzt werden müsse, „damit die Freiheit auch für die Schwachen verwirklicht werde“. Ebenso wie andere Kathedersozialisten trat er daher für die Zulassung der bis dahin verbotenen Gewerkschaften ein. Gustav Schmoller schlug bereits 1874 nicht nur Arbeitslosenunterstützungen, sondern auch Arbeitsbeschaffungsprogramme vor, um durch „Straßen-, Kanal-, und ähnliche Bauten“ und damit durch öffentliche Investitionen die Arbeitslosen wieder in den Produktionsprozeß einzugliedern. Und Adolph Wagner forderte ebenfalls schon um die Mitte der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts eine nachträgliche Umverteilung der Einkommen zugunsten der Ärmeren und zu Lasten der Reichen, weil die sich aus dem Wettbewerb ergebende Verteilung weniger leistungsbedingt als vielmehr Folge bestehender Machtunterschiede sei.

Ihr zentrales Problem war die ungleiche Verteilung wirtschaftlicher Macht, die es ermöglicht, daß die einen auf Kosten anderer hohe Gewinne machen, sie „eventuell ausbeuten“ können. Da die Kathedersozialisten von empirischen Beobachtungen ausgingen, war ihnen nicht verborgen geblieben, daß ein Monopol nicht nur (wie bei Cournot) Preis oder Menge als Aktionsparameter einsetzt, sondern seinen Profit auch durch Verschlechterung der Qualität, Verringerung des Kundendienstes, Herabsetzung der Haltbarkeit oder Verminderung der Auswahl erhöht. Sie wußten, daß sich das Machtproblem nicht in der Existenz von Monopolen erschöpft, sondern daß es außerdem „Abhängigkeiten“ gibt und daß derartige Abhängigkeiten stets dann vorliegen, wenn von zwei Kontrahenten einer so schwach ist, daß er sich gegen das Diktat des anderen (und damit gegen Ausbeutung) nicht wehren kann.

Daß die Kathedersozialisten sich gegen die etwa zur gleichen Zeit entstehende Grenznutzenschule letztlich nicht behaupten konnten, lag weniger am Mangel neuer und fruchtbarer Ideen, sondern an ihrer Unfähigkeit, eine der Kompliziertheit ihres Ansatzes adäquate Theorie zu entwickeln. Ihre Neigung, Fakten zu sammeln, statt theoretisch zu verarbeiten, machte sie hilflos im Methodenstreit zwischen Schmoller und Menger und im Streit um die ökonomische Relevanz der Macht, in dem sich mit Böhm-Bawerk wiederum ein Vertreter der Grenzunterschule durchsetzte. Die „schließlich siegreich wirkenden Gegenkräfte rein wirtschaftlicher Natur“, die nach Böhm-Bawerk nur in begrenzten Ausnahmefällen einen Einfluß wirtschaftlicher Macht zulassen, sind freilich eine Utopie in einer Welt, die nicht die Welt eines Robinson auf einsamer Insel ist, sondern von wirtschaftlichen Strategien mächtiger Wirtschafter, von Kartellen und Konzernen, von staatlichen Gesetzen und Institutionen sowie von den auf diese Gesetze und Institutionen einwirkenden Einflüssen der Lobbys und pressure groups gestaltet wird.

In einer Modellwelt, in der staatliche Aktivität, Qualitäten und Wertungen und dergleichen vorgegebene und unveränderliche Größen sind, ist allerdings der Einfluß wirtschaftlicher Macht begrenzt. In der Realität sind diese Größen jedoch nicht unveränderlich. In der Realität können, wie die Kathedersozialisten zutreffend beobachteten, wirtschaftlich relevante Gesetze und Institutionen; die Qualitäten der Waren und die Wertungen der Menschen von denen, die hierzu die Macht haben, verändert werden.