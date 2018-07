Inhalt Seite 1 — Zwischen Prestige und Profit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach Anerkennung der DDR durch den Westen verliert der innerdeutsche Handel seine Basis

Kaufleuten und Beamten aus beiden Teilen Deutschlands, die sich von diesem Wochenende an wieder auf der Leipziger Herbstmesse treffen, wird es an kontroversem Gesprächsstoff nicht fehlen. Das derzeit aktuellste Thema ist die unbefriedigende Entwicklung der westdeutschen Stahllieferungen in die DDR.

Allein in der ersten Hälfte des Jahres ging 18 Prozent weniger Stahl von Deutschland-West nach Deutschland-Ost. Im ganzen Jahr werden die Stahllieferungen etwa einen Wert von 230 Millionen Mark erreichen. 1970 und 1971 waren sie noch um jeweils 100 Millionen Mark höher. Die DDR nämlich will einen Teil ihrer Stahlkäufe in Japan decken, das von ihr seit einiger Zeit handelspolitisch außerordentlich hofiert wird. Andererseits versucht sie, immer mehr eigene Stahlerzeugnisse in der Bundesrepublik abzusetzen, so daß in den Jahren 1970 und 1971 außerordentliche Zuwachsraten bei den ostdeutschen Stahllieferungen registriert wurden.

Das Bundeswirtschaftsministerium hingegen ist der Ansicht, daß die Bundesrepublik kein Stahlimportland ist. Dabei können sich die Ministerialen auf die vereinbarten Warenlisten berufen: Danach sind jährliche Eisen- und Stahllieferungen der westdeutschen Wirtschaft in Höhe von 315 Millionen Mark vereinbart, während der DDR nur ein Lieferkontingent von jährlich fünf Millionen eingeräumt worden ist. Allein im ersten Halbjahr 1972 hat die DDR jedoch für 50 Millionen Mark Stahl und Eisen geliefert.

Den DDR-Kaufleuten soll nun in Leipzig nahegelegt werden, ihre Stahlbezüge aus der Bundesrepublik wieder auf die alte Höhe zu bringen. Anderenfalls will sich die Bundesregierung bei Bezugsgenehmigungen für DDR-Stahl wieder strenger an die vereinbarten Lieferkontirgente der DDR halten.

Das zweite Problem, das bei den Gesprächen in Leipzig eine Rolle spielen wird, ist die im ganzen unbefriedigende Entwicklung des innerdeutschen Handels. So hat die DDR in der ersten Jahreshälfte wieder erheblich mehr Waren in der Bundesrepublik gekauft, als sie liefern kannte oder wollte. Im Vorjahr dagegen waren die gegenseitigen Lieferungen und Bezüge einigermaßen ausgeglichen. Wenn sich jedoch die Entwicklung des ersten Halbjahres 1972 fortsetzt, ist damit zu rechnen, daß die Verbindlichkeiten der DDR auf 1,9 Milliarden Mark steigen.

Zur Jahresmitte hatte die DDR Forderungen an westdeutsche Firmen in Höhe von 400 bis 500 Millionen Mark. Dem standen kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 900 Millionen Mark, mittelfristige Kredite von 450 Millionen und die fast vollständige Ausnutzung des zinslösen Verrechnungskredits der Bundesbank in Höhe von 585 Millionen gegenüber. Das ergibt einen Passivsaldo der DDR von 1,4 Milliarden Mark.