Kiel

Die ältesten Seeleute können sich nicht erinnern, daß ... ja, daß so viele Menschen an den Ufern der Förde standen – zweihunderttausend mindestens, daß in ihrem Rücken, bis weit in die Wiesen hinein, so viele Autos parkten – fünfzigtausend etwa –, daß so viele Dampfer, Boote, Yachten – Hunderte und aber Hunderte – seemeilenweit außer Sicht von Land herumschipperten, daß es irgendwo und irgendwann solchen Wirbel um Segelschiffe gegeben hatte, wie man ihn am Sonntag, dem 3. September 1972, erlebte.

Die ship-lovers an der Wasserkante hatten von einem historischen Datum gesprochen, noch ehe überhaupt feststand, wie viele Windjammer sich zur Parade in der Kieler Bucht versammeln würden, und gerechtfertigt wurde solch historischer Anspruch mit den Worten „Nie wieder“. Nie wieder werde man so viele Rah-Schiffe beisammen sehen, die letzten großen Segelschiffe, die Königinnen der Meere.

Von einem blinden Schicksal sind sie dazu bestimmt, an den Klippen von Buchhalterzahlen zu scheitern. Der Unterhalt großer Segelschiffe, die heute durchweg Schulschiffe sind, erfordert hohe Summen, da kann der Rotstift schließlich zum Torpedo werden und die großen weißen Segel vom Wasser verschwinden lassen. Aber noch sind sie da. Ein halbes Dutzend von ihnen, gefolgt von Schonern und mittelgroßen Yachten, alle zusammen unter den Flaggen von achtzehn Nationen, marschierte in der Kieler Bucht heran.

Ja, so war das: Aus Dunst und Sonnenglast kamen sie heraus, als würden Denkmäler langsam entschleiert. Vorher schon hatte sie das Radarauge der Motoryacht, auf der wir ihnen entgegenfuhren, als aufblitzende Pünktchen auf dunklem Schirm ausgemacht.

Voran die polnische „Dar Pomorza“, ein Vollschiff, 1910 als „Prinzess Eitel Friedrich“ bei Blohm + Voss in Hamburg vom Stapel gelaufen und bis 1918 im Besitz des Deutschen Schulschiff-Vereins. Dann die „Gorch Fock“ der Bundesmarine, 1958 gebaut, ebenfalls bei Blohm + Voss. Dann die „Eagle“ der US-Coast-Guard, ein ehemals deutsches Schulschiff, Jahrgang 1936, auch von Blohm + Voss. Dann die „Gloria“ aus Kolumbien, 1968 von einer Werft in Bilbao geliefert. Das waren drei Barken. Dann die dänische „Danmark“, ein Vollschiff, 1933 in Nakskov in Dienst gestellt. Und dann noch ein Vollschiff, die norwegische „Christian Radich“, 1937 in der Walfängerstadt Sandefjord gebaut.

Unter Vollzeug, alle Segel gesetzt, unauffällig auch mit Hilfsmotoren nachhelfend, mit Steuerbordhalsen bei flauem Westwind, zogen sie in Kiellinie heran. In Kiellinie entgegen rauschte ihnen eine Motorschiff-Flotte mit 12 000 Sehleuten. Auf dem ersten Schiff wehte der Stander des Bundespräsidenten. Gustav Heinemann nahm die Parade ab. „Front nach Steuerbord“, schrillten die Batteriepfeifen auf den Rah-Schiffen. Die Kadetten standen in Paradeaufstellung an Deck. Auf unserer Motoryacht, auf der anderen Seite der Parade, ließ der Eigner Champagner kreisen: „Der Windjammer wegen.“