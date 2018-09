Die zweitägigen Gespräche, zu denen sich der amerikanische Präsident Nixon und der japanische Ministerpräsident Tanaka am Donnerstag voriger Woche auf Hawaii trafen, haben nicht zu einer endgültigen Klärung der zwischen beiden Staaten strittigen Fragen geführt. Obwohl das Schlußkommuniqué die freundschaftliche und kooperative Haltung beider Seiten betonte, fanden Japan und die USA bei den entscheidenden Problemen – Handelsfragen, Chinapolitik – nicht zu einer gemeinsamen Haltung.

Tanaka erklärte sich grundsätzlich bereit, einen Beitrag zur Verbesserung der amerikanischen Handelsbilanz zu leisten und mit den USA bei der fundamentalen Reform des Währungssystems zusammenzuarbeiten. Japan wird bis Ende März 1973 Landwirtschafts-, Forst- und Fischereierzeugnisse im Werte von 440 Millionen Dollar kaufen, ferner bis 1974 Flugzeuge und Hubschrauber für 340 Millionen bestellen und angereichertes Uran für 320 Millionen Dollar beziehen. Zu weiteren Bindungen (langfristige Änderung der japanischen Import- und Exportpolitik, begünstigende Sonderzölle für US-Produkte, Handelsliberalisierung) fand sich Tanaka nicht bereit. Die „Notstandseinfuhren“ (Neue Zürcher Zeitung) werden das Minus von 3,8 Milliarden Dollar in der amerikanischen Handelsbilanz nur kurzfristig um etwa 500 Millionen verbessern.

In der China-Politik sind beide Länder übereingekommen, eigene Wege zu gehen. Washington will Tokio keinen bestimmten Weg vorschreiben oder empfehlen; der Sicherheitspakt soll nicht berührt werden. Freilich wurde Taiwan nicht einmal erwähnt, obwohl die Sicherheitsklausel für Taiwan eine Rolle bei der Benutzung japanischer Stützpunkte durch die US-Streitkräfte spielt. Das Treffen hat verdeutlicht, daß Japan in der Asien-Politik künftig als gleichberechtigter Partner der USA auftreten wird.

Die Regierung Taiwans hat ihre Befürchtung in die Warnung gekleidet, Tanakas Peking-Besuch sei kein Beitrag zur Entspannung. Sollte Tokio wirklich bereit sein, die Insel als einen Bestandteil der Volksrepublik China anzuerkennen, werde die „Spannung in Asien“ nur erhöht werden. Tanaka hatte in Honolulu abschließend erklärt, kein Land könne gleichzeitig Beziehungen zu Peking und Taipeh unterhalten; Japans Beziehungen zu Taiwan würden sich nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Peking unweigerlich ändern.