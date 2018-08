Zur Eröffnung der Gespräche zwischen den Rotkreuz-Organisationen Nord- und Südkoreas in Pjöngjang sagte der nordkoreanische Delegationsleiter Kim Tae-hiu:

„Die formellen Gespräche werden ohne Zweifel zur Verwirklichung der langgehegten Wünsche unserer Landsleute beitragen, die unter der Teilung leiden, und auch dazu, die Mißverständnisse und das Mißtrauen zwischen dem Norden und dem Süden zu beseitigen. Außerdem werden sie nationale Harmonie und Einheit fördern, ein solides Sprungbrett für die unabhängige, friedliche Wiedervereinigung des Landes legen und auch in großem Umfang zum Frieden in Asien und der übrigen Welt beitragen. Die bedeutenden Rotkreuz-Gespräche sind in der Tat eine klare Demonstration des entschlossenen Willens unseres Volkes, seine inneren Angelegenheiten selbst zu lösen und sein eigenes nationales Schicksal zu gestalten und ein lebendiger Beweis dafür, daß die neue Geschichte eines wiedervereinigten Korea im Begriff ist zu beginnen.

Rückschauend muß man sagen, daß es von dem Tage an, als das Land durch ausländische Kräfte geteilt wurde und die Tragödie der nationalen Teilung in unserem Land begann, bis zu dieser von Gefühlen erfüllten Aufnahme der formellen Gespräche am heutigen Tage, unschätzbare patriotische Hingabe und unermeßlich große Anstrengungen seitens aller politischen Parteien, gesellschaftlicher Organisationen und der Menschen aus allen Schichten im Norden und im Süden gegeben hat, um das Unglück und das Leiden aller unserer Landsleute sobald als möglich zu lindern und die nationale Wiedervereinigung zu beschleunigen.

Der Welt ist nur zu gut bekannt, daß die Koreanische Arbeiterpartei und die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea immer und immer wieder faire und gerechte Vorschläge für die unabhängige, friedliche Wiedervereinigung des Landes gemacht haben und zwar von dem Zeitpunkt an, da das Land geteilt war. Vom Standpunkt der herzlichen Gefühle für unsere Landsleute und der Menschlichkeit haben sie bei jeder Gelegenheit vorgeschlagen unverzüglich Maßnahmen zur weitgehenden Linderung des Mißgeschicks und der Leiden unseres Volkes zu ergreifen, selbst noch vor der Wiedervereinigung des Landes, und sie haben jede nur erdenkliche Anstrengung unternommen, um diesen Vorschlag zu verwirklichen. Als Reaktion auf diesen fairen und gerechten Appell hat das südkoreanische Volk aller Schichten jedesmal einen nachdrücklichen Elan zur Verwirklichung der friedlichen Vereinigung des Landes entwickelt, und südkoreanische politische Kreise und gesellschaftliche Organisationen haben stets immer lauter die unabhängige friedliche Vereinigung gefordert...“