Schleswig-Holsteins Kultusminister Professor Walter Braun sprach von einer „ansteckenden Krankheit“ und verordnete dem Patienten, der Kieler Alma Mater, eine Roßkur. Infiziert fühlt sich der Bildungshüter des nördlichsten Bundeslandes vom Nachbarn Hamburg. Dort hatte der Senat jüngst einen totalen Numerus clausus für das Sommersemester 1973 angekündigt. Eine endgültige Diagnose wartete der Kieler „eingebildete Kranke“ gar nicht erst ab; allein die Befürchtung, der Virus Student könnte in der beachtlichen Zahl 3000 die „Christiana Albertina“ der Landeshauptstadt befallen, war Grund genug für eine überraschende Therapie.

Braun verhängte eine Bildungsquarantäne über Hörsäle und Labors der Kieler Universität und der Pädagogischen Hochschulen in Kiel und Flensburg – ohne die Betroffenen anzuhören. Nur 880 Studenten soll die Universität im kommenden Wintersemester aufnehmen dürfen. Neben den traditionellen Numerus-clausus-Fächern wie Medizin oder Pharmazie sind jetzt auch Disziplinen vor allem an der philosophischen Fakultät betroffen. Beide pädagogischen Hochschulen sollen zudem nicht mehr als insgesamt 800 Studenten aufnehmen.

Schon einen Tag nach der Verkündung des Kieler Kabinettstückes gerieten denn auch Professor Braun und Professor Braun aneinander: Der eine, Walter mit Vornamen und CDU-Kultusminister – der andere, Werner Braun, SPD-Mitglied und Rektor der Pädagogischen Hochschule in Kiel. Der rote Braun sieht schwarz für die Heilung des in Schleswig-Holstein besonders akuten Lehrermangels. Schon jetzt fehlen übrigens im Land nach dem Einheitsschlüssel der Kultusminister der Länder rund 2500 Lehrer.

Auch die Sozialdemokraten und die Freien Demokraten gingen mit dem Kultusminister hart ins Gericht. Der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Berend Harms, sprach von einem „Schlag ins Gesicht aller Eltern“, die ihre Kinder in die Schule schicken. Er bezeichnete die Begründung für die verschärfte schleswigholsteinische Zulassungsregelung mit dem totalen Numerus clausus in Hamburg als „fadenscheinige Ausrede“. Immerhin, so Harms, habe Hamburg rund 1,8 Millionen Einwohner und mehr als 38 000 Studenten. Schleswig-Holstein beherberge jedoch bei 2,5 Millionen Einwohnern nur 17 000 Studenten. Der hochschulpolitische Sprecher der Liberalen, Neitzel, warf Kultusminister Braun vor, die Autonomie der Hochschule dadurch mißachtet zu haben, daß er die Zulassungsfrage nicht vorher mit den betroffenen Hochschulen erörtert hatte. Diese Tendenz sei schon durch den „reaktionären Landes-Hochschulgesetz-Vorentwurf der Landesregierung“ vorgezeichnet worden. Ein Sprecher der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Universität bezeichnete den verschärften NC als „eklatant verfassungswidrig“. Die Prüfung bleibt Karlsruhe vorbehalten.

Die jüngste Verordnung des Kieler Kultusministers kam überraschend. Vor kurzem erst hatte Ministerpräsident Stoltenberg, ehemals Bundeswissenschaftsminister, eine bundeseinheitliche Regelung der Zulassungsbeschränkung per Staatsvertrag vorgeschlagen. Jetzt kommt der Alleingang auf Landesebene, obwohl seine Anregung auf bundesweites Interesse gestoßen war. Zudem hatte Kultusminister Braun nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Numerus clausus am 18. Juli den Hamburger Zulassungsstopp als ungerechtfertigt und unnötig bezeichnet.

Was Minister Braun als „Ansteckung“ bezeichnete, ist wohl eher als Reaktion zu verstehen: Kiel will die studentische Fieberkurve durch Aderlaß senken. Rainer Burchardt