In den schwersten Kämpfen seit Beginn ihrer Offensive haben Nordvietna- mesen und Vietcong Einheiten ihre Taktik des "Aufsplitterns" der feindlichen Kräfte erfolgreich fortgesetzt. Bei Quang Tri, im zentralen Hochland um Pleiku, im Que Son Tal südlich von ;Da Nang und nordöstlich von Saigon gewannen sie an Boden oder fügten den Truppen Saigons hohe Verluste zu.

Hanoi und Saigon ließen am Wochenende eine gewisse Kompromißbereitschaft erkennen. Am Samstag stellte der südvietnämesische Präsident Thieu eine Aussöhnung mit dem Vietcong und die Wiederaufnahme von FLTSi Mitgliedern in die "nationale Gemeinschaft" in Aussicht. Die so Angesprochenen antworteten am Montag: Ziel der politischen Lösung müsse die Schaffung einer von allen politischen Kräften getragenen Obergangsregierung sein, die weder von den Kommunisten beherrscht noch von den Amerikanern unterstützt werden dürfe. Saigon reagierte postwendend mit dem (richtigen) Argument, dieser Plan erhebe nur verschleiert alte Forderungen.

Südkorea wird seine 37 000 Mann — voraussichtlich bis Ende des Jahres — aus Südvietnam zurückziehen.

Die britische Armee in Ulster droht jetzt von zwei Seiten in die Zange genommen zu werden. Am Donnerstag voriger Woche erschossen Fallschirmjäger im protestantischen Belfaster Stadtteil Shankill zwei Zivilisten, als sie gegen eine quasimilitärische Parade militanter Protestanten vorgingen. Die Protestanten drohten daraufhin, ihre Glaubensgenossen künftig gegen "Brutalität, Sadismus und Mord" der englischen Soldaten zu verteidigen ; Am Montag Schlössen sich ihre drei wichtigsten Kampforganisationen — ten Loaylistischen Front" (ULF) zusammen. Die Kontrolle der ULF soll von der Vanguard Bzwegung ausgeübt werden, deren Chef, der frühere nordirische Innenminister Craig, als ausgesprochener "Scharfmacher" und eingeschworener Feind des Nordirland Ministers Whitelaw gilt. Die IRA setzte derweil ihren Kampf mit Minen und Heckenschützen fort: Drei Soldaten starben.

Die jüngste Entwicklung läßt es fraglich erscheinen, ob die angestrebte Allparteienkonferenz noch zustande kommt.