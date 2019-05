Urlaub auf dem Bauernhof wird immer beliebter. Aber die Landluft ist nicht mehr so wie früher..

Wenn die Stadt dem Städter stinkt, kehrt er ihr den Nasenrücken. Sie riecht wirklich schlecht – besonders, seitdem es so oft in der Zeitung steht. Smog, Dunstglocke, Pestluft – die Gasmaskenindustrie wittert Morgenluft. Da sitzt man in seinem Auto und muß die Abgase der anderen einatmen. Vom Krach gar nicht zu reden.

Da jeder nur darüber räsoniert, aber nichts dagegen tut (er selber auch nicht), bleibt dem Städter nur die Flucht, die Flucht aufs Land. Also Urlaub auf dem Bauernhof. Gesundheit von der Quelle. Ozon satt. Reine Luft, mit Sauerstoff, unverschnitten. Kräfte der Natur, den Lungenbläschen wird ganz anders. Leben wie Gott in Dithmarschen, und wenn es nur vier Wochen sind. Traumhaft.

Aber aus der Traum. Es riecht nach Fabrik auf dem Feld. Der Bauer düngt, aber über den Mist ist er längst hinaus. Daher stauben Kunstdüngerwolken übers Land. Die Flur hüllt sich in Fruchtbarkeitsschleier. Schneller, höher, weiter – der Acker steht im Streß. Größeren Kohl gab es nie, und das alles für den Städter.

Größer sind hier draußen auch die Spraydosen. Denn auch Fliegen, Schnaken, Käfer bevorzugen das Landleben. Damit sie den Urlauber nicht bedrängen, sprüht der Gastgeber vor jeder Mahlzeit eine Todeswolke ins Haus, und die Luft ist rein. Spray aus deutschen Landen frisch auf den Tisch. Der Stadtmensch ertappt sich bei dem merkwürdigen Gedanken, daß er eigentlich lieber eine Fliege auf dem Butterbrot hätte als Fliegengift.

Wenn der Landmann sein Feld bestellt, führt die allmächtige Chemie ihm die Hand. Zum Beispiel die Sache mit dem Saatgetreide. Erst wird stark gedüngt, damit bei der Ernte eine volle Frucht winkt. Die Halme sollen aber nicht so hoch schießen – da helfen Enzyme. Später Wird den Schädlingen mit Spray eine Falle gestellt. Ein kräftiger Hauch von Unkrautgift kann auch nicht schaden. Das Mehl wird noch mit Bleichmitteln verfeinert. Das Auge ißt schließlich mit. Der Magen allerdings auch. Und in diesem wird dem Städter ein bißchen mulmig. Denn wer weiß, ob sich der Spray vom Weizen scheidet. Wenn die Stadt dem Städter stinkt, geht er ins Grüne und genießt Pestizidluft statt Pestluft.

Alles in allem – das Land ist auch schon ganz schön modern. Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis der Bauer zur Sommerfrische ins Ruhrgebiet fährt. Wenn das Land ihm stinkt...

Peter Ernst