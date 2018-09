Als die Hiobsnachrichten aus München in Bremen die Runde machten, bahnte sich eine Schlägerei an. Studenten verteilten vor einem großen Industriewerk Flugblätter, in denen für den „gerechten Kampf der arabischen Völker gegen ihre israelischen Unterdrücker“ um Verständnis geworben wurde. Empört legte ein Teil der Belegschaft die Arbeit nieder. Man wollte die Hände frei haben, um die Flugblattverteiler – Mitglieder des Kommunistischen Bundes – zu verprügeln. Die Geschäftsleitung holte die Polizei, die Studenten zogen ab.

Durch optimistische Schlagzeilen der Tageszeitungen über die Geiselbefreiung falsch informiert, kamen Zehntausende von Bremer in der Frühe des 6. September zur Arbeit. Viele weigerten sich zunächst, mit Hinweis auf das schwarz auf weiß Gedruckte, das schreckliche Gegenteil überhaupt zu glauben. Für 39 Bremer Familien wurden die schlimmen Nachrichten stundenlang zur persönlichen Qual: Ihre Männer und Söhne waren als Bereitschaftspolizisten mit in Fürstenfeldbruck eingesetzt. Ihr Mannschaftswagen, so hieß es im Laufe des Vormittags, sei von Schüssen durchlöchert worden, aber keiner der Männer wurde verletzt. Im Europahafen liefen Sicherheitsvorkehrungen für den ägyptischen Frachter „Star of Assuan“ an. Die Synagoge, der jüdische Friedhof und der Flughafen erhielten Polizeischutz. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden während des jüdischen Neujahrfestes verstärkt.

Die Israelitische Gemeinde in der Hansestadt, zu der rund 100 Mitglieder gehören, wird seit den Ereignissen in München von vielen mittrauernden Bremern besucht. Der Vorsitzende, Siegfried Stoppelmann, äußerte sich bewegt über vielfältige Zeichen der Anteilnahme aus allen Bevölkerungsschichten. Während der Trauerfeier in München fiel der reguläre Unterricht an den meisten Bremer Schulen aus. Schüler und Lehrer saßen vor tragbaren Fernsehgeräten, die die Kinder mitgebracht hatten, und danach, so wurde berichtet, gab es überall in den Klassen eindringliche Diskussionen. Beide Kirchen in der zu 85 Prozent evangelischen Hansestadt luden die Bevölkerung zu Gottesdiensten ein. Im ökumenischen Wohnheim, in dem Israelis und junge Leute aus den arabischen Staaten unter einem Dach leben, ist es nach Auskunft der Heimleiterin zu keinen Schwierigkeiten gekommen.

Die Ausländerabteilung in Bremen gibt die Zahl der legal in der Hansestadt gemeldeten Araber mit 500 an. Hinzu kommen illegale Einwanderer, über deren Zahl nichts bekannt ist. Aus politischen Gründen ist während der letzten Jahre kein Araber ausgewiesen worden. Ob das Attentat in München die Bremer Landesregierung veranlassen wird, ihre Sicherheitsvorkehrungen für Bevölkerung, Gäste, Häfen und Industriewerke zu verstärken, will der Senat dem Vernehmen nach umgehend prüfen.

