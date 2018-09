Die Schule soll der Bundeswehr helfen. Weil ständig mehr Jugendliche den Wehrdienst verweigern, wünschen Politiker, daß im Unterricht nachdrücklicher als bisher Verständnis für Verteidigung geweckt wird. Georg Leber: Die Schule muß „eine Stätte sachlich-kritischer Information auch über Fragen der Sicherheitspolitik und der Landesverteidigung sein“.

Die neue Schularbeit fällt an ein Fach mit vielen Namen: Gemeinschafts-, Sozial-, Gegenwarts-, Staatsbürgerkunde, politische Bildung. Es hat schon viele Aufgaben: Es soll neuere und Zeitgeschichte behandeln, von Europa lehren, die dritte Welt und die Weltpolitik erörtern, zweimal Deutschland in der Gegenwart bearbeiten. Eines der wichtigsten und umfangreichsten Schulfächer mithin – und eines der umstrittensten.

Mehr als zehn Jahre wird über seinen Sinn und seine Aufgabe erbittert diskutiert. Zwar existieren seit 1962 Bundesrahmenrichtlinien für den Unterricht, dennoch gibt es in den Ländern erhebliche Varianten in den Stoffplänen. Studieren kann das Fach nur, wer es sich aus Geschichte, Geographie, Soziologie und politischer Wissenschaft. zusammenstoppelt. Und in den Schulen: oft heftige Querelen zwischen dem „Historiker“ und dem „Geographen“ – sofern es sie überhaupt gibt; fachfremde Pädagogen geben die meisten Gemeinschaftskundestunden.

Die jetzt gestellte zusätzliche Aufgabe definiert kein Verantwortlicher exakt, deshalb muß man interpretieren. Helmut Schmidt, sonst nie in Schwierigkeiten mit dem Wort, drückte sich ganz und gar behördlich aus. Es gehe darum, „Einsichten in die Notwendigkeiten staatsbürgerlichen Verhaltens und dabei auch der Übernahme von Pflichten gegenüber der Gemeinschaft zu wecken, als deren eine der Wehrdienst dann begriffen werden wird“. Im Unterrichtsklartext: Nun geht mal schön zum Barras. Also Werbung für die Bundeswehr? Auch wenn Politiker immer wieder das Gegenteil beteuern, meine ich: darauf läuft es letztlich hinaus, die Wehrfreudigkeit soll beflügelt werden.

Dazu ist zu sagen: Ein solcher Unterricht widerspricht dem Grundsatz pädagogischer Objekt tivität. Auch Pazifisten und Kriegsdienstgegner müßten zu Wort kommen. Sie könnten jedoch die Bundeswehrlektionen leicht in eine Antipropaganda umfunktionieren, was bestimmt nicht im Sinn von Sicherheit und Soldaten ist. Im übrigen sind manche jungen Lehrer eher zu den Gegnern der Bundeswehr als zu ihren Apologeten zu zählen, auch da liegt eine Gefahr für Lebers Wunschunterricht. Gute und objektive Lehrbücher sind zudem rar.

Und dann: Warumeigentlich mehr Unterricht nur über Verteidigung? Diese Gesellschaft hat wahrlich noch andere Probleme, die dringend gelöst werden müßten. Mit demselben Recht also: Mehr Information über die Mangelberufe Arzt und Krankenschwester in der Schule – sind die für uns alle weniger wichtig als Offiziere? Oder Kindergärtnerinnen. Die frühen Jahre sind die entscheidenden; mögen die Lehrer doch werben für diesen Beruf, damit die vertrackte Vorschulsituation behoben wird.

Nach allem: Ich interpretiere Lebers Wunsch nach mehr Verteidigungsunterricht als den Versuch, die ausufernde Wehrmüdigkeit durch die Schule eindämmen zu lassen. Dieses Anliegen ist verständlich, aber ich kann ihm nicht zustimmen. Zwar könnte längst nicht ein jeder in gleicher Weise an die Schultüren klopfen; manche andere Gruppe aber, die für diesen Staat kaum unwichtiger ist als die Bundeswehr, darf mit gleichem Recht verlangen, daß auch ihr in der Schule mehr Beachtung geschenkt wird. Meiner Meinung nach sollte gelten, für Pädagogen – wer will, mag die Bundeswehr behandeln, sine ira et studio, was schwer genug ist; für Wehrpolitiker – sie betrieben statt Schul- besser Entspannungspolitik, damit der „Kriegsdienst mit der Waffe“ überhaupt überflüssig wird. Hayo Matthiesen