Von Maria McGuire

Der Sommer in Madrid war vergangenes Jahr sehr schlecht. Im Juli hat es fast jeden Tag geregnet; es gab viele Gewitter. Ich studierte an der Universität Madrid im zweiten Jahr Psychologie. Zusammen mit einer Freundin namens Ursula, die vor einigen Jahren meine Kommilitonin am University College in Dublin gewesen war, bewohnte ich ein teures Appartement nicht weit vom Stadtzentrum.

Das Universitätsjahr endete im Mai, und es gab nicht viel zu tun. Jeden Tag durchforsteten wir alle Zeitungen – englische, irische, spanische und amerikanische – nach Meldungen über die Wirren in der Heimat. Niemand denkt mit mehr Gefühl an Irland als ein im Ausland lebender Ire. Wir führten endlose Gespräche über die Lage. Ursula war Pazifistin und unterstützte die Vereinigung für Bürgerrechte (Civil Rights Association), während ich allmählich die Überzeugung gewann, daß die wohlbedachte Anwendung von Gewalt geeignet sein könnte, das System im ganzen Lande von Grund auf zu verändern.

Nach den Zeitungsberichten sah es so aus, daß die IRA, die bei meinem letzten Besuch in der Heimat nur noch ein Kabarettwitz gewesen war, sich wieder neu formiert hatte und ständig an Stärke gewann. Die Bewegung war irgendwie in sich gespalten, und eine Gruppe, die sich die „Provisorischen“ nannte, schien die meisten Punkte zu sammeln.

Immer mehr weilten meine Gedanken in Irland, bis ich mich eines Tages fragte, was ich eigentlich in Spanien zu suchen hätte, während sich in meinem Heimatland so entscheidende Ereignisse abspielten. Ich entschloß mich, nach Hause zu fahren.

Dublin war, wie gewöhnlich, ziemlich apathisch. Selbst mein Vater, ein Beamter im Landwirtschaftsministerium, der seinen Stolz darein setzt, auf dem laufenden zu sein, schien nicht genau zu wissen, wer die „Provisorischen“ waren oder wo man sie finden konnte. Das lag teilweise auch an der IRA. Viele ihrer Mitglieder benehmen sich, als sei sie ein Eliteklub, und dabei ist sie, wie die Mafia, weitgehend eine Familienorganisation. Es gibt IRA-Sippen, deren Männer allesamt Mitglieder sind oder waren. Mädchen aus IRA-Familien heiraten zumeist Männer der IRA.

Ich schlug im Telephonbuch unter Sinn Fein nach: das ist der politische Flügel der IRA. Aber die „Provisorischen“ hatten sich erst vor kurzem gebildet und waren noch nicht dazu gekommen, ihre neue Nummer ins Telephonbuch aufnehmen zu lassen. Die Versammlung der Sinn Fein, die ich besuchte, wurde von der marxistischen Fraktion der IRA geleitet. Ich merkte bald, daß ich am falschen Platz war. Die Atmosphäre erinnerte mich an die Universität: Nichts als Bärte und Theorie und Gerede von Arbeiterrevolutionen und dergleichen. Kaum ein Wort über die Kämpfe, die sich tatsächlich im Norden abspielten. Ich lief davon.