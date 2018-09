Inhalt Seite 1 — Texaner in Schottland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Neue Funde vor den Shetland-Inseln machen Englands Ölversorgung unabhängiger

Großbritannien ist auf dem besten Wege, Erdöl-Selbstversorger zu werden. Diese Prognose britischer Energieexperten wurde jetzt durch Veröffentlichungen der Shell-Esso-Gruppe unterstrichen. Innerhalb von drei Wochen nämlich wurden die Partner zweimal fündig: Rund 160 Kilometer nordöstlich der Shetland-Inseln entdeckten sie zwei riesige Erdöllager, und zwar in unmittelbarer Nähe der Konzessionsgebiete, für die Shell-Esso in der letztjährigen Auktion der britischen Regierung die Rekordsumme von 21 Millionen Pfund (168 Millionen Mark), für die Bohrlizenz zahlten.

Die Optimisten, die schon seit Beginn der Nordsee-Bohrungen vor acht Jahren daran geglaubt hatten, daß die Nordseefunde den britischen Ölbedarf decken könnten, sehen sich durch die neuen Funde bestätigt. Großbritannien verfügt nun in seinem Teil der Nordsee über insgesamt zwölf Erdölfelder von wirtschaftlicher Bedeutung – zwei davon sogar von beachtlichem Ausmaß, gemessen am Weltstandard: das „gigantische“ (Financial Times) Forties Feld der British Petroleum (BP) und Shell-Essos Feld Brent.

So hatten seismographische Untersuchungen ergeben, daß alle drei Felder, und besonders der Block 211/26, die weitaus besten Aussichten auf große Erdölvorkommen in der gesamten Nordsee boten. Shell-Esso geben sich allerdings zurückhaltend. „Die Ergebnisse (der im Block 211/26 fündig gewordenen Bohrungen) sind ermutigend, und alle vorhandenen Anzeichen deuten an, daß die Entdeckung wahrscheinlich kommerziell verwertbar sein wird“, heißt es von selten der Verwaltung.

Weniger zurückhaltend schätzen Energiefachleute, daß allein mit dem Aufspüren der beiden Vorkommen „schätzungsweise 30 Prozent des gegenwärtigen britischen Erdölkonsums gedeckt werden können“, Rechnet man aber alle bisher im britischen Nordseesektor gemachten Funde zusammen, sollten sogar, so die Energieexperten, „70 Prozent des augenblicklichen Eigenbedarfs“ der Insel (100 Millionen Tonnen im Jahr) befriedigt werden können.

Jedoch: „Die Wirtschaftlichkeit der Nordsee auf der Basis etwa der Entdeckung des Forties Feld (wo die BP 1980 rund 400 000 Barrel täglich – gleich 20 Millionen Tonnen jährlich – fördern will) vorauszusagen, würde bedeuten, beispielsweise die Wirtschaftlichkeit des Verlagswesens an dem Erfolg eines Autors wie Agatha Christie zu messen“, stellt die Financial Times nüchtern fest. Und tatsächlich: Europas wie Großbritanniens Erdölbedarf wächst jährlich so stark, daß Europa 1980 trotz einer beträchtlichen Nordsee-ölproduktion voraussichtlich eine Milliarde Tonnen Mineralöl jährlich aus anderen Teilen der Welt importieren muß.

Überdies ist ein Problem noch gar nicht gelöst: Wie nämlich das Öl von dem wildesten und tiefsten Teil der Nordsee befördert werden soll. Eine Pipeline etwa von den Shell-Esso-Feldern zu den Shetland-Inseln wäre wegen des rauhen, felsigen Meeresbodens nur schwer zu installieren und zudem sehr teuer. So könnten Shell-Esso dem Transport mit Tankern den Vorzug geben. Shell erarbeitete bereits ein Ladesystem von schwimmenden Lagertanks.