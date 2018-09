Nach vier Jahren Vorbereitung hat das Bundesverteidigungsministerium endlich den Versuch gewagt, die Grundsätze der „Inneren Führung“ für jeden Truppenoffizier verständlich und verbindlich niederzulegen.

Seit die Bundeswehr besteht, lebt sie mit zwei unverzichtbaren Prinzipien ihres Daseins in latentem Zwiespalt: Mit eben der „Inneren Führung“ als Inbegriff aller Normen, die Befehl und Gehorsam in einer zur Verteidigung der freiheitlichen Demokratie geschaffenen Streitmacht bestimmen und begrenzen, und dem Bild des „Staatsbürgers in Uniform“, der diese Macht trägt. Praktische, handfeste Anleitungen zur Lösung des Konfliktes hat es bisher nie gegeben.

Im täglichen Dienstbetrieb geraten Idee und Wirklichkeit fortwährend aneinander. Die „Innere Führung“ setzt auf einen Soldaten, den sie schon als Staatsbürger in die Kaserne bekommt. Doch nicht selten muß sie ihn erst dazu erziehen, obgleich es nicht Sache der Bundeswehr ist, Schule der Nation zu sein. Ein Kompaniechef kann an seiner Aufgabe schon verzweifeln – mit dem Kurzschluß, daß er die Idee für nicht realisierbar hält und sich nach dem preußischen Kasernenhof-Reglement zurücksehnt. Der Protest der „Hauptleute von Unna“ im vergangenen Jahr war im Grunde nichts anderes als ein schlecht artikulierter Ausdruck dieses rückwärtsgewandten Wunschdenkens.

Ob die Gedanken der Grafen Baudissin und Kielmannsegg auf dem Umweg über eine Zentrale Dienstvorschrift besseren Eingang in das innere Gefüge der Armee finden werden, ist noch ungewiß. Der Bundeswehr bleibt es zu wünschen.

H. Sch.