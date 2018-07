Inhalt Seite 1 — Ungeeignet als Stabilitätskrücke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter Piel

Die Diskussion über Zustand und Zukunft der öffentlichen Finanzen ist verhaltener geworden – wenige Tage vor der Rückkehr der Bundestagsabgeordneten nach Bonn eine etwas überraschende Entwicklung. Helmut Schmidt hat sich mit viel Einsatz auf die Aufgabe geworfen, die seine beiden abgedankten Vorgänger hinterlassen hatten. Dabei gewann er für die Regierung mehr Terrain zurück, als selbst größte Regierungsoptimisten erwartet hatten. Zwar fordert sein finanzpolitischer Gegenspieler Franz Josef Strauß noch immer den „finanziellen Offenbarungseid“, doch er findet damit heute offenbar weniger Beifall als noch vor wenigen Wochen.

Schmidt hat glaubhaft gemacht, daß die oft beschworene Pleite des Bundes in diesem Jahr nicht stattfindet. Die Deckungslücken im Haushaltsplan für 1972 sind geschlossen, und die Neuverschuldung wird geringer als geplant ausfallen. Für 1973 und die darauffolgenden Jahre sind zwar noch viele Fragen offen, aber immerhin hat das Kabinett Brandt/Scheel über seine Finanzpolitik nach den Wahlen mehr Auskünfte gegeben als je eine scheidende Bundesregierung zuvor. Die Eckdaten für 1973 werden zwar Makulatur sein, falls in wenigen Monaten eine andere Bundesregierung die Macht am Rhein übernimmt, aber sie haben doch zugleich die noch amtierende Regierung etwas entlastet und ihre Kritiker unsicher gemacht.

Angesichts dieser Lage mag sich der Haushaltsstreit nicht mehr recht entwickeln. Die Sprecher der Parteien, die ja schließlich irgendwie über den Wahlkampf kommen müssen, suchen neue Kampflinien und besinnen sich auf neue Argumente. Und die Öffentlichkeit, die monatelang – eigentlich sogar schon seit 1969 – die einen von „Solidität“ und die anderen von „Chaos“ reden hörte, muß nun mit ihren Zweifel an der Glaubwürdigkeit beider Seiten fertig werden. Es scheint, als greife Ernüchterung um sich: beim Wählervolk offen, bei seinen Mandatsträgern bis zum Wahltage versteckt.

Die Ernüchterung könnte heilsam sein. Sie darf zwar Parlament und Öffentlichkeit nicht dazu verleiten, ihre ständigen Forderungen nach Haushaltswahrheit resignierend zurückzustecken und den unbequemen Vergleich zwischen Soll und Ist aufzugeben. Sie sollte aber die Einsicht fördern, daß allzu vieles in der finanzpolitischen Diskussion der vergangenen Jahre falsch gelaufen ist.

Diese Diskussion war gekennzeichnet von fast panischer Rücksichtnahme auf den konjunkturellen Boom – der dann doch nicht gebändigt werden konnte –, auf einen in Prozenten fixierten Zuwachs der Haushalte und auf die Raten der öffentlichen Neuverschuldung. Sie vergeudete Kraft und Zeit durch die Addition von geplanten Einnahmen und Ausgaben gleich mehrerer Jahre. Je nach den gerade vorliegenden Steuerschätzungen und den sich daraus ergebenden „Deckungslücken“ waren Triumphgeschrei oder Entsetzen die Folge der politischen Rechenkünste.

Dabei wurde kaum noch danach gefragt, was eigentlich finanziert werden sollte. Viel attraktiver war es, nach Art fleißiger Detektive Streichungsmöglichkeitenzu erkunden. Die durchaus lohnende Suche nach überflüssigen Ausgabetiteln geriet fast schon zum Selbstzweck.