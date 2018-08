Inhalt Seite 1 — Weder Falke noch Taube Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sepp Binder

Es war am vorigen Mittwochmorgen. Im Münchner Olympia-Pressezentrum rückte der Zeiger auf drei Uhr vor. Die eintreffenden Nachrichten waren verwirrend: Die Geiseln leben, Polizisten tot, Israelis verletzt, Terroristen auf der Flucht durch das Alpenvorland. Ein Gerücht hielt sich dennoch hartnäckig und hatte nahezu tausend Journalisten aus aller Welt in den hell erleuchteten Konferenzraum geführt: Irgend etwas ist nach dem mitternächtlichen, schneidigen Frontbericht von Regierungssprecher Ahlers doch noch schiefgegangen.

Plötzlich bahnt sich ein Terzett den Weg durch die Wartenden – nervös, schwitzend und zerzaust: Bundesinnenminister Genscher, fast vierundzwanzig Stunden unwidersprochen als Einsatzleiter tituliert, wehrt jetzt ab: „Ich war nur beratend dabei. Polizei ist Ländersache.“ Der bayerische Innenminister Merk, oberster Polizeiverantwortlicher in Bayern, hingegen: „Verantwortlich für den Polizeieinsatz war der Münchner Polizeipräsident.“

Die Augen richten sich auf Manfred Schreiber. Er steht hinter einem Gewirr von Mikrophonen, vornübergebeugt, scheint zu schwanken und einen Augenblick lang noch nicht ganz begreifen zu können. Das sonst stets braungebrannte Gesicht ist fahl geworden. Die tiefen Falten, die der jahrelange Kampf um ein sicheres München hinterlassen hat, sind zu eckigen Kerben erstarrt. Sie bringen Resignation und Erschütterung in dieses Gesicht, das so offen und breit lachen kann: „Ich trage die Verantwortung. Voll und ganz und ohne Abstriche.“ Jetzt ist es heraus. Der erfolggewohnte Münchner Polizeipräsident steckt die Niederlage ein und stellt sich auch vor seinen Stellvertreter, der den Einsatz auf dem Flughafen Fürstenfeldbruck geleitet hat. Später wird er sich erinnern: „Das waren vielleicht die schwersten Stunden in meinem Leben.“

Manfred Schreiber, von den einen als Polizeireformer Nummer eins gepriesen, von den anderen als Begründer einer „weichen Münchner Welle“ geschmäht, ist ein Sonderfall in der Polizeientwicklung dieser Republik: Der Mann, dessen Berufung der frühere Münchner Oberbürgermeister Vogel stolz als die „beste Personalentscheidung meiner Amtszeit“ bezeichnete, reüssierte wie nur einer. Zu seinem Amtsantritt 1963 hatte er einen Polizeipsychologen angeheuert. Eine „Synthese zwischen Ordnung und Zivilität“ schwebte ihm vor. Ordnung schaffen wollte er „mit der Hand in der Hosentasche“ – jetzt überlegt er, ob der Zeigefinger dieser Hand nicht öfter am Abzugbügel einer entsicherten Pistole liegen müßte.

Vor 46 Jahren in der nordbayerischen Grenzstadt Hof geboren, erbte er – fränkische Mutter, altbayerischer Vater – die wache Übersicht und fränkische Wendigkeit der Mutter und die Ausgewogenheit des musischen, in sich gekehrten Vaters. Heute eine sympathische Mischung von Charles Bronson und bayerischem Salonlöwen im Habitus, verbirgt er Intelligenz und Offenheit hinter der grantigen Selbsteinschätzung: „Liberal sind wir, aber nicht blöd.“

Der Hofer Papiergroßhändler schickte seinen Sohn auf das Alte Gymnasium in Regensburg. Dann kam der Krieg: Notabitur mit Reifevermerk, Luftwaffenhelfer, Arbeitsdienst, Fronteinsatz. Nach Bauchschuß und Kniedurchschuß fuhr Manfred Schreiber im Rollstuhl in die Münchner Universität. Als erster AStA-Vorsitzender nach dem Krieg schnorrte der Jurastudent Care-Pakete für seine Kommilitonen.