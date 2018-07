Von Rudolf Herlt

Die Währungspolitiker in aller Welt packen wieder einmal die Koffer. In einer Woche werden sie sich in Washington einfinden, um einen Ausweg aus der weltweiten Währungsunordnung zu suchen. Seit den Washingtoner Währungsbeschlüssen im Dezember 1971 sind die Spezialisten auf der Suche nach einem neuen System. Sie scheinen in ihrem Reformeifer zu vergessen, daß es nach wie vor ein solches System gibt – und daß nicht das System versagt hat, sondern die Politiker, die versäumten, es im entscheidenden Augenblick anzuwenden.

Viel bewußter sind sich dieser Tatsache die Exekutivdirektoren des Internationalen Währungsfonds (IWF), die in einem Bericht an die Gouverneure des IWF die notwendigen und wünschenswerten Maßnahmen erläutert haben, mit denen das Währungssystem verbessert oder reformiert werden könnte.

Dieser Bericht ist in den letzten Tagen in allen Wirtschafts- und Finanzministerien und in den Notenbanken der westlichen Welt gründlich den diert worden. Auf der Sitzung des EWG-Ministerrats in Rom wurde Sitzung dieser Woche die „europäische“ Plattform für die Jahrestagung des Weltwährungsfonds vom 25. bis 29. September in Washington gesucht.

Sollten sich dort die 115 Mitgliedsländer einigen, wird die neugebildete „Zwanzigereinigen, (die alte Gruppe der zehn wichtigsten Industrieländer und einige Länder der Dritten Welt) beauftragt, mit den Verhandlungen zu beginnen. Optimisten rechnen damit, daß die Umrisse einer Reform schon auf der IWF-Jahrestagung 1973 in Nairobi vorgelegt werden können. Angesichts der tiefen. Gegensätze in wesentlichen Fragen spricht allerdings mehr für die Erwartung der Pessimisten, die nicht vor 1975 mit Ergebnissen rechnen.

Die Studie war in Auftrag gegeben worden, nachdem Nixon am 15. August 1971 die Zusage widerrufen hatte, daß der Dollar als Leitwährung des gegenwärtigen Systems von den Währungsbehörden anderer Länder, jederzeit zum amtlichen Preis in Gold eingetauscht werden könnte. Dieser Offenbarungseid, den Nixon für das System von Bretton Woods geleistet hat, war nur die letzte Station einer 25jährigen Entwicklung.

Durch politische Versäumnisse – die lange verzögerten Abwertungen des Pfundes, die lange und des Dollar einerseits, die lange hinausgeschobene Aufwertung der Mark und des Yen andererseits – ist das internationale Gleichgewicht in den Zahlungsströmen so nachhaltig gestört worden, daß sich Amerika zur einseitigen Änderung der Spielregeln entschloß. Mit der Neuordnung der Wechselkurse im Dezember 1971 wurden aber nur die schlimmsten Fehler korrigiert.