Von Hans Schueler

In ein und derselben Woche war in beiden Teilen Deutschlands Militärisches aus hohem Munde zu vernehmen: DDR-Verteidigungsminister Hoffmann erteilte der "Nationalen Volksarmee" den "Kampfauftrag 72" und appellierte an die Soldaten, "auf dem Gebiet der Disziplin und Ordnung als Sozialisten stets dem Gegner überlegen zu sein". Die vormilitärische Ausbildung der Jugend soll durch "Wehrspartakiaden" intensiviert, die paramilitärischen Betriebskampfgruppen und Reservistenkollektivs sollen noch enger mit der aktiven Kerntruppe verzahnt werden.

Derweil erließ Bundesverteidigungsminister Georg Leber die lang erwartete Zentrale Dienstvorschrift "Hilfen für die Innere Führung" – ZDV 10/1 –, die demnächst in Loseblattform (Umtausch gegen bessere Erkenntnisse bleibt vorbehalten) allen Einheitsführern und Unterführern der Bundeswehr den Dienst erleichtern, sie aber auch konkret auf die dort festgelegten Grundsätze verpflichten soll.

Noch ehe die ZDV das Licht der Öffentlichkeit erblickt hatte, war sie von Oppositionsparlamentariern, vermutlich aus dem Verteidigungsausschuß des Bundestages, regierungsfeindlichen Blättern zugespielt und von diesen unter Beschuß genommen worden. Dem Bonner Welt-Korrespondenten Hans-Erich Bilges unterlief dabei eine Panne. Er nahm Ärgernis an dem Hinweis auf das Recht der Soldaten, sich mit Eingaben an den Wehrbeauftragten zu wenden, und berief sich dafür auf ungenannte, fachkundige "Kritiker", die das angeblich von der ZDV erweiterte Eingaberecht gerügt und eine rapide ansteigende Flut solcher Eingaben prophezeit hätten.

Der Leber-Erlaß gibt indes nur die bereits seit 1957 im Gesetz über den Wehrbeauftragten begründete und ihrem Gegenstand nach klar umrissene Befugnis noch einmal im Zusammenhang wieder: "Der Soldat hat das Recht, sich unmittelbar an den Wehrbeauftragten des Bundestages zu wenden, wenn er glaubt, ein Grundrecht sei verletzt oder ein Grundsatz der Inneren Führung mißachtet worden."

Die "Hilfen für die Innere Führung" von der Bonner Hardthöhe sind in der Tat kein "Kampfauftrag 72" an die Bundeswehr, wie ihn manche rechtskonservative Vertreter deutschen "Soldatentums" sicher gern gesehen hätten. Sie sind der im Ganzen gelungene Versuch, jedem Soldaten und militärischen Vorgesetzten das unabdingbare Leitbild vom "Staatsbürger in Uniform", anschaulich und verbindlich zu machen. Auch in der Art, wie sie ihre Soldaten sehen, unterscheiden sich eben die Systeme in West und Ost. Aber es scheint, als hätten manche "kalte Krieger" gar nichts dagegen, würde die Bundeswehr ein wenig nach der Art ihrer östlichen Gegenspieler indoktriniert und würden den Soldaten ihre staatsbürgerlichen Grundrechte um einiges mehr verkürzt, als es die hierarchische Ordnung einer Armee auch in der Demokratie notwendig macht.

Die Dienstvorschrift geht auf eine Entschließung des Bundestages zum Jahresbericht des Wehrbeauftragten 1968 zurück; ihre Entstehungsgeschichte ist zugleich ein Stück Geschichte der erbitterten Auseinandersetzungen um die Führungsgrundsätze in der Bundeswehr. Graf Baudissin, einer der Väter des Konzepts der Inneren Führung, hat das Problem in seinem Buch "Soldat für den Frieden" umrissen: "Die militärische Ordnung ist nur noch denkbar als Ausschnitt der Gesamtordnung. Sie kann dem Soldaten zeigen, was er eigentlich zu schützen hat... Wir können nicht von dem Soldaten verlangen, daß er die Freiheit verteidigen soll, wenn wir ihm selbst alle Freiheit nehmen."