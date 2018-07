Von Georg Hermann

Los Angeles

Einige können sich nie an den Smog in Südkalifornien gewöhnen und laufen ständig mit geröteten, tränenden Augen herum, zum Vergnügen der reich gewordenen Augentropfenhersteller. Andere erkennen den Smog nur daran, daß an Wintertagen, an denen Temperatur, Wind und Luftdruck eine besondere Konstellation bilden, die Welt wie verzaubert ist: Unbekannte Hügel und Berge wachsen plötzlich, in nächster Nähe, aus dem Nichts empor; das fahle, staubige Grün und Braun der Landschaft leuchtet auf, die nächtlichen Lichter glitzern nicht mehr wie üblich, die Skyline der Innenstadt mit ihren Wolkenkratzern taucht unerwartet aus einer grauen Masse hervor, so überraschend, daß die Los Angeles Times Photos veröffentlicht, um für eine skeptische Generation die verlorengegangene Wirklichkeit festzuhalten.

Die Luft, aber auch das Wasser, die Meeresküste, die Berge und Seen, Landschaft, Flora und Fauna werden vom Fortschritt langsam, aber unaufhaltsam zerstört, die Umwelt wird immer häßlicher, ärmer, ungesünder und bedrohlicher; ja seitdem Zweifel an den Sicherheitsvorrichtungen der Atomkraftwerke laut werden, macht sich da und dort eine Katastrophenstimmung breit. Jeder verflucht die verpestete Umwelt, ruft nach Hilfe, und sollte eine Volksabstimmung über Maßnahmen für eine saubere Umwelt stattfinden, würde eine große Mehrheit freudig mit Ja stimmen.

So zumindest würde man’s meinen. Aber als in diesem Sommer das Volk Kaliforniens tatsächlich befragt wurde, verwarf es die „Gesetzesvorlage für eine saubere Umwelt“ mit einer großen Mehrheit von nahezu vier Millionen gegen zwei Millionen Stimmen.

Um sauberes Benzin

Das Schicksal dieser Abstimmung ist ein Schulbeispiel für die Manipulation des Volkswillens durch übermächtige Interessengruppen. Als 1970 eine Gruppe, die sich „People’s Lobby“ nannte, Wissenschaftler, Juristen, Soziologen und Techniker aufforderte, an der Ausarbeitung von Maßnahmen gegen die Umweltverseuchung mitzuwirken, nahm niemand sie ernst. Als aber ein Jahr später die „Volkslobbyisten“ anfingen, Unterschriften zu sammeln, und schon in kürzester Zeit die für die Lancierung einer Volksinitiative notwendigen 500 000 Unterschriften vorlegten, war die Aktion kein Spaß mehr für die Industrie: Die von der Gruppe vorgeschlagenen Maßnahmen waren ja nicht nur äußerst populär, wie das viele Meinungsumfragen bestätigten, sie wurden zudem auch noch von einer völlig unpolitischen Organisation vorgebracht, der man mit bestem Willen keinen Linksradikalismus oder Antikapitalismus vorwerfen konnte.