Kreuzfahrten sind kein billiges Urlaubsvergnügen, darüber können selbst die lockenden Eckpreise in den Seereiseprospekten der Reiseveranstalter nicht hinwegtäuschen. Das preiswerteste Angebot in unserer Kreuzfahrtentabelle (siehe Seite 53) ist eine 14-Tage-Kreuzfahrt ab Genua über Cannes – Palma de Mallorca–Motril–Malaga–Casablanca–Funchal–Sta. Cruz de Tenerife–Las Palmas-Cadiz und wieder zurück nach Genua. Touropa bietet diese „Erlebnis-Kreuzfahrt“ als „Saison-Sensation“ ab 570 Mark an. Auf den ersten Blick ein erstaunlicher Preis.

Aber: Für diesen halben Tausender bekommt man zunächst einmal keine 14-Tage-Reise, sondern nur 13 Tage, denn das Schiff legt am ersten Abend um 23 Uhr in Genua ab, und die Reise endet am letzten Tag morgens um 8 Uhr. Zweitens muß man sich die Kabine betrachten: Man schläft in einer 4-Bett-Kabine im zweiten Deck mit Dusche; WC befindet sich außerhalb.

Die genaue Rechnung dieser Kreuzfahrt aber sieht so aus:

Die alte Faustregel gilt also nach wie vor – vor allem in den unteren Preiskategorien –: eine Kreuzfahrt ist doppelt so teuer wie der ausgeschriebene Eckpreis.

Welche Route wähle ich?

In der Winter- und Frühjahrssaison kreuzen die Musikdampfer vornehmlich in der Karibik, im Mittelmeer, im Schwarzen Meer, vor der Westküste Afrikas und rund um die Kanarischen Inseln. Kriterien für die Wahl der Route könnten sein: Flucht aus dem Winter in die Sonne und Kombination von Seereise mit Badeferien (Karibik, Westafrika, Kanarische Inseln); eine Reise zu den klassischen Stätten des Altertums (Mittelmeer); eine Reise mit vielen Seetagen und nur wenigen Landausflügen (Karibik mit Rückfahrt bis ins Mittelmeer) oder eine Reise mit wenig Seefahrt und vielen Besichtigungen (beispielsweise Osterkreuzfahrt mit der „Istra“ in die „Welt der Antike“). Wer Seeluft zur Probe schnuppern möchte, kann sich für eine Kurz-Kreuzfahrt auf der Ostsee entschließen (die es auch im Winter gibt), wen es dagegen einmal „Rund-um-die-Welt“ zieht, der muß schon gut und gern 20 000 Mark als „Grundpreis“ entrichten. Unsere Tabelle zeigt natürlich aus der Fülle des Angebots nur ein paar charakteristische Beispiele.

Welches Schiff?