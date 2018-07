Henry Kissinger, Präsident Nixons Sicherheitsberater, hat bei seinen dreitägigen, streng abgeschirmten Gesprächen in Moskau nach seinen eigenen Worten „wirklich große Fortschritte“ in einer Reihe von Fragen erzielt. Während der insgesamt 21 stündigen Unterhaltungen mit Parteichef Breschnjew konnte er bei zwei großen Komplexen seiner Themenliste – abgewogene Truppenverminderung (MBFR) und Handelsfragen – grundsätzliche Einigung erzielen. In der Vietnamfrage blieben die Standpunkte unverändert; auch Kissingers 17. Geheimgespräch mit Hanois Politbüromitglied Le Duc Tho am Freitag brachte die Fronten nicht in Bewegung.

Moskau scheint mit einem Vorschlag, „der einer ernsthaften Erwägung wert ist“ (Kissinger), die westliche Forderung anerkannt zu haben, daß die vorbereitenden Gespräche für MBFR und die Sicherheitskonferenz (KSZE) parallel laufen müssen.

Als größten Erfolg betrachtete Kissinger den Fortschritt bei den Handelsfragen. Die Sowjetunion will die elf Milliarden Leihpachtschulden aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer Rückzahlung von 500 Millionen Dollar über 30 Jahre abgelten. Washington wird Moskau die Meistbegünstigungsklausel einräumen (hiergegen ist allerdings im Kongreß Widerspruch wegen der sowjetischen Kopfsteuer für ausreisewillige Juden laut geworden) beide Staaten werden ein Handelsschiffahrtsabkommen schließen. Damit ist der Weg frei zu einem allgemeinen Handelsabkommen; wegen der Einzelheiten werden noch in dieser Woche drei sowjetische Delegationen in die USA reisen.

Auch über SALT II gab es eine Einigung. Die zweite Runde soll noch 1972 beginnen; ihr Ziel ist eine dauernde Beschränkung der Offensivwaffen, was schwierige Definitionen über Qualität und Technologie erforderlich macht. Der US-Senat hat am Donnerstag nach wochenlangen Debatten mit 88 gegen zwei Stimmen das Abkommen über die Begrenzung der Offensivwaffen verabschiedet. In einem Zusatzantrag verpflichtete er jedoch die Regierung, künftig auf ein Gleichgewicht in allen Bereichen zu achten. Die Mißstimmung, die von der Senatsforderung nach numerischer Raketengleichheit trotz technologischer Überlegenheit ausging, hat Kissinger in Moskau ausräumen können.