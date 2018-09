Sind die Probleme der deutschen Landwirtschaft mit Mitteln und Wegen zu lösen, die in Ländern mit einer anderen Gesellschaftsordnung entwickelt wurden? Der Staatssekretär des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, Hans Dieter Grie-San, informierte sich über die Fortschritte in der DDR-Landwirtschaft.

Sie haben Ihren Besuch auf der Leipziger Messe zum Anlaß genommen, eine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) zu besuchen, die sie zuletzt vor fünf Jahren besichtigt hatten. Was hat sich inzwischen geändert?

Griesau: Vor allen Dingen ist man jetzt zur sogenannten industriemäßigen Erzeugung in der Landwirtschaft übergegangen, das heißt zwischen den verschiedenen LPGs besteht Arbeitsteilung. Zum Beispiel produziert diese LPG, die ich besichtigt habe, in erster Linie jetzt Ferkel, die später an eine andere LPG abgegeben werden, wo sie dann gemästet werden. Man bemüht sich im Rahmen dieser industriemäßigen Landwirtschaft, diese Arbeitsteilung allgemein einzuführen.

Gibt es bei den LPGs wesentliche Unterschiede zu den Hektarerträgen und den landwirtschaftlichen Einkommen in der Bundesrepublik?

Griesau: Ich habe den Eindruck, daß die Hektar-Erträge durchaus vergleichbar sind mit denen in der Bundesrepublik, Was die Einkommen anbetrifft, so wird das schwer vergleichbar sein. Nach meinem persönlichen Eindruck geht es ihnen wesentlich besser als vor fünf Jahren. Auch das Dorf selbst hat Fortschritte gemacht. Man hat kulturelle Einrichtungen in diesem kleinen Dort geschaffen, zum Beispiel eine vollkommen neue schöne Turnhalle. Die Häuser sind teilweise verputzt, sie haben zum Teil frische Farbe bekommen, das kann man als Maßstab dafür nehmen, daß es den Menschen besser geht.

Hatten Sie den Eindruck, daß die DDR-Landwirte auf eigenem Acker oder in eigenem Stall effektiver arbeiten würden als sie das in der LPG tun?

Griesau: Das läßt sich heute schlecht beurteilen, weil inzwischen ja ein Generationswechsel stattfindet. Wenn vielleicht die ältere Generation früher mit der Kollektivierung nicht so einverstanden war, weil es eine Zwangskollektivierung war, so ist diese ältere Generation, glaube ich, heute weitgehend damit ausgesöhnt, weil sie auch die Vorteile inzwischen erkennt, die die LPG ihnen bietet, nämlich geregelte Arbeitszeit, geregelten Urlaub, freies Wochenende. Das sind alles soziale Errungenschaften, die sie als Individualbauern nicht hatten. Die junge Generation ist nun völlig hineingewachsen in diese Dinge, und sie kennt diesen westlichen Typ des Individualbauern überhaupt nicht mehr. Insofern läßt sich schwer beurteilen, ob sie bei einer anderen Wirtschaftsweise produktiver wäre.