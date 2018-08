Der Weg zur Neuwahl des Bundestags steht jetzt offen. Bundeskanzler Brandt erklärte am Montag, nach Gesprächen mit der Fraktion und dem SPD-Vorstand, auf einer Pressekonferenz, er habe Bundestagspräsident von Hassel schriftlich mitgeteilt, daß er am Mittwoch den nach Artikel 68 Grundgesetz erforderlichen Antrag mündlich stellen und begründen werde. Brandt umging das Wort „Vertrauensfrage“; denn, wie er ausführte, durch Mandatsüberträger sei die Regierungskoalition in eine Lage geraten, die eine Entscheidung des Souveräns, „der mündigen Wahlbürger“, erfordere.

Der Kanzler teilte ferner mit, daß er nach der Abstimmung am Freitag dem Bundespräsidenten die Auflösung des Parlaments vorschlagen werde. Er rechnet mit dem 19. November als Wahltermin.

Koalition und Opposition einigten sich, auf eine Aussprache am Mittwoch zu verzichten, so daß nur Oppositionsführer Barzel auf die zehnminütige Rede Brandts mit einer gleichlangen Erklärung antwortet. Noch vor der Abstimmung am Freitag sollen das Paket der Rentenreform, der Verkehrsvertrag mit der DDR und sechs Einzelgesetze über die Bühne gehen. Karl Schiller hat sich allerdings für diese Woche entschuldigt: Damit verfügt die SPD/FDP-Koalition nurmehr über 247 Stimmen gegenüber 248 Stimmen der Unionsfraktion. Ob die „Ehrenordnung für Abgeordnete“ noch verabschiedet werden kann, war zu Wochenbeginn offen. Die Koalition hat eine Haushaltsdebatte verhindern können (für Geschäftsordnungsfragen verfügt sie dank der Berliner Abgeordneten noch über eine Mehrheit).

Der „Wahlkampf“ war schon am Wochenende voll entbrannt. Nach einer, Auseinandersetzung über den Adressaten der Vertrauensfrage hatten beide Seiten Stellung bezogen und ihre Wahlkampf-Parolen vorgestellt. Der Bundeskanzler unterstrich auf dem Gewerkschaftstag der IG Chemie-Papier-Keramik in Dortmund, nur die Ostverträge hätten ihn davon abstehen lassen, schon im Frühjahr eine Neuwahl zu ermöglichen. Ohne wahlkämpferische Töne stellte er eine Leistungsbilanz der sozialliberalen Koalition vor, die nach innen wie außen wichtige Teile der Reformversprechen erfüllt habe.

Kanzlerkandidat Barzel nutzte den Landesparteitag der rheinischen CDU in Neuss zu heftigen Attacken. Die SPD sei auf dem Weg zum Sozialismus; die Sozialdemokraten in ihr stellten schon, nur noch eine Minderheit dar. Umkehr und Erneuerung täten jetzt not. Mit besonderer Empörung reagierte die Koalition auf seine Warnung an die Adresse aller Vertragspartner – jeder müsse wissen, daß er es jetzt mit einer Regierung auf Abruf durch die Wähler zu tun habe.

Außenminister Scheel griff nach seiner Nominierung zum Direktkandidaten der FDP in Düsseldorf die CDU an: „Seit drei Jahren steht die CDU/CSU kopf; kein Wunder, daß sie die Welt verkehrt sieht.“ Alle drei Gruppen reagierten mit unversöhnlicher Schärfe auf die gegenseitigen Angriffe: Der Bundesrepublik steht der bisher heißeste Wahlkampf bevor.