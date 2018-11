Mit Argumenten und Gegenargumenten zur Finanzlage in der Bundesrepublik beteiligen sich nun auch die Länder am Wahlkampf: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg meldete neue Wünsche an, obwohl Bund und Länder erst in diesem Jahr eine bis Ende 1973 geltende Finanzausgleichsregelung getroffen haben. Der Umsatzsteueranteil der Länder wurde von 30 auf 35 Prozent erhöht, was ihnen 2,3 Milliarden Mark zusätzlich in die Kassen brachte, zudem erhalten finanzschwache Länder weitere 450 Millionen Mark als Ergänzungszuweisung. Stoltenberg meint, der Anteil der Länder müßte nun auf 40 Prozent erhöht werden, und auch die Ergänzungszuweisung müsse abermals größer werden.

Pikanterweise erhob Stoltenberg seine Stimme just an dem Tag, an dem sich Bund und Länder beim Bonner Treffen von Finanzplanungsrat und Konjunkturrat für die öffentliche Hand über ihre weitere Haushaltspolitik verständigten. Der schleswig-holsteinische Landesvater rügte die von Bundeswirtschafts- und Finanzminister Helmut Schmidt für das kommende Jahr geplante Ausgabensteigerung um 10,5 Prozent, die Stoltenbergs Finanzminister Hans Hellmuth Qualen noch am selben Tage für „vertretbar“ gehalten hatte.

Das Finanzminister-Gremium hatte sich einstimmig zu dem wünschenswerten Ausgaben-Wachstum geäußert, doch Stoltenberg schaltete schnell wieder auf Oppositionskurs. Er sprach von der immer schlechter werdenden Finanzlage der Länder, verschwieg allerdings, daß deren Einnahmen mit einem Plus von fast 17 Prozent in den ersten acht Monaten dieses Jahres doppelt so stark angestiegen als die des Bundes. Kaum hatten Schmidt und seine Länder-Kollegen ihre Sitzung beendet, ließ Stoltenberg seinen Unwillen gegenüber Steuererhöhungen erkennen. Eine Ersatzlösung freilich, wie der Bund einen Einnahme-Verzicht zugunsten der Länder finanzieren solle, nannte er nicht. Im Finanzplanungsrat herrschte dagegen „Übereinstimmung darüber, daß... Einnahmeverbesserungen (Abbau von Steuererhöhungen) erforderlich seien.

Diese Doppelzüngigkeit machte es Minister Schmidt leicht, Stoltenbergs Vorwurf der „finanzpolitischen Unordnung“ als Wahlkampf-Äußerung zurückzuweisen.

Unwidersprochen blieb indes der Verdacht, daß die im nächsten Jahr fälligen Steuererhöhungen doch ein größeres Volumen erreichen, als zur Deckung der von Schmidt vorausgesagten Finanzlücke von 1,9 Milliarden Mark nötig wäre. Denn erstens muß sich dieser Betrag, falls er durch einen Mehrwert-Steuer-Aufschlag erhoben werden soll, um 35 Prozent für die Länder ausdehnen. Zweitens wäre noch ein weiterer, erheblich größerer Zuschlag fällig, wenn die Länder tatsächlich eine vorzeitige Kündigung der Finanzausgleichsregelung durchsetzen können.

Solche Pressionen, so vermutet man in Schmidts Umgebung, wären im Falle eines Wahlsieges der amtierenden Regierungskoalition ziemlich sicher zu erwarten. Anders freilich nach einem Sieg von CDU und CSU: Dann könnten die von diesen Parteien geführten Länder ihre Finanzsorgen schnell vergessen. pl