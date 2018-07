Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das Glück und Wohlergehen des Arbeitnehmers ist nicht identisch mit der Höhe seines Lohn- und Gehaltskontos. Schon längst sind die Gewerkschaften ihrer traditionellen Rolle als Interessenorganisation zur Erreichung möglichst hoher Löhne und niedriger Arbeitszeiten entwachsen. Sie sind zu einer gesellschaftspolitischen Kraft geworden, deren breitgestreute Forderungen freilich zu einem großen Teil – Mitbestimmung, Vermögensbildung, Gesundheitssicherung, Bildungsreform nur mit Hilfe des Gesetzgebers zu verwirklichen sind.

Ob sie es wollen oder nicht; bei der engen Verklammerung von Staat und Gesellschaft kommen die Gewerkschaften heute gar nicht mehr darum herum, im politischen Raum Stellung zu beziehen. So ist denn auch die Aufregung einigermaßen unverständlich, mit der in einem Teil der Öffentlichkeit und einigen der Opposition nahestehenden Blättern auf die Ankündigung des Deutschen Gewerkschaftsbundes reagiert worden ist, in dem nun beginnenden Wahlkampf im wahrsten Sinne des Wortes Partei zu ergreifen. Und es ist ja auch nicht mehr so ganz neu, daß die Wünsche des DGB zu gesellschaftspolitischen Fragen eher in dem Programm der SPD als der CDU/CSU Platz finden.

Der DGB hat seine „Forderungen zur Bundestagswahl“ allen im Bundestag vertretenen Parteien übermittelt. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Bei den für den Höhepunkt des Wahlkampfes angekündigten Wahlsondernummern (Auflage je acht Millionen) freilich wird der DGB zu berücksichtigen haben, daß er eine Einheitsgewerkschaft ist. Partei ergreifen heißt nicht, unbedingt, mit Haut und Haaren für eine bestimmte Partei zu votieren. Gelingt dem DGB dieses Kunststück nicht, könnte er bald um einige hunderttausend Mitglieder ärmer sein. kr