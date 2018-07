Inhalt Seite 1 — Energiepolitik ohne Konzept Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bisher waren alle Hoffnungen trügerisch. Auch die derzeitige Bundesregierung hat das Debakel des Ruhrkohlebergbaus nicht meistern können. Trotz der zu Unrecht mit Vorschußlorbeeren bedachten Ruhrkohle AG, trotz des Stabilisierungsplans von Bund und Land steckt der Ruhrbergbau tiefer in der Krise als je zuvor. 15 Millionen Tonnen Kohle liegen auf der Halde, und jeden Monat kommen 600 000 Tonnen hinzu. Die Bergarbeiter laufen schneller weg, als es im Plan zur Drosselung der Kohleförderung einkalkuliert ist. Seit Jahresbeginn haoen 25 000 Kumpel dem Bergbau den Rücken gekehrt. So viele sollten es erst Ende nächsten Jahres sein. Und trotz aller Mühen konnten nur 10 000 neue Arbeitskräfte gewonnen werden, vorwiegend Ausländer. Die Kohleeinheitsgesellschaft steht wieder einmal vor einer schweren Krise, wenn Bonn sich nicht ganz schnell zum Eingreifen entschließt.

Wirtschafts- und Finanzminister Helmut Schmidt vermittelte in dieser Frage keine neuen Erkenntnisse. Nach eingehenden Verhandlungen mit dem notleidenden Ruhrbergbau und der Bergarbeiter-Gewerkschaft in Bochum kam er zu dem Schluß, die neue Bundesregierung, die im November gewählt wird, müsse ein neues langfristiges Energiekonzept ausarbeiten, bei dem man der Bundesrepublik auch ein „Quentchen nationalen Egoismus“ zubilligen müsse. Schließlich, so Schmidt, dürfe die Sicherheit der Energie-Versorgung nicht, durch politische Ereignisse in weit entlegenen Gegenden der Welt gefährdet werden.

Diese Forderung Helmut Schmidts ist nicht neu. In der nun fast eineinhalb Jahrzehnte anhaltenden Krise des Ruhrbergbaus haben Staatssekretäre, Minister und sogar Kanzler immer wieder von einem langfristigen Energiekonzept gesprochen, das eine Konsolidierung des Steinkohlenbergbaus mit einschließen sollte. Minister Schmidt fühlte sich in seiner Rolle denn auch sichtlich nicht sehr wohl.

Nur einen Tag nach Schmidts Gesprächen in Bochum wurde bei einem Hearing vor dem Wirtschaftsausschuß des nordrhein-westfälischen Landtags deutlich, vor welchem Debakel das Kernstück jeder deutschen Energiepolitik, der Bergbau an der Ruhr, steht. Da vor dem Ausschuß die Gesprächspartner Helmut Schmidts vom Vortag aussagten, nämlich der Vorstandsvorsitzende der Ruhrkohle AG, Hans-Helmut Kuhnke, der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes Ruhrbergbau, Heinz Reintges, und IG Bergbau-Boß Adolf Schmidt, wäre es naheliegend gewesen, sich statt mit Langzeitprogrammen erst einmal mit den notwendigen Maßnahmen zu beschäftigen, die den Bergbau an der Ruhr mit seinen 164 400 Arbeitern vor dem Zusammenbruch retten. Dieses Ziel wäre schon das „Quentchen nationalen Egoismus“ – wert gewesen.

Helmut Schmidts Worte können wohl kaum etwas anderes bedeuten, als daß der Steinkohlenbergbau einen bestimmten Anteil an der nationalen Energieversorgung übernehmen soll, wobei die Sicherheit den Vorrang vor den Kosten haben muß. Selbst wenn man es der gegenwärtigen SPD-FDP-Regierung anrechnet, daß sie mit dem Unfug der Erhardschen Fördergarantie von 140 Millionen Tonnen aufgeräumt hat, so muß sie sich doch anlasten lassen, daß sie weder den Mut zu einer kostspieligen Gesundung noch den Mut zu einem radikalen Abbau des Bergbaus gehabt hat.

Selbst als Düsseldorfs Wirtschaftsminister Horst-Ludwig Riemer ein Stabilisierungsprogramm für 2,4 Milliarden Mark ausarbeitete – das Wort Konsolidierung mochte er bei diesem Betrag gar nicht erst in den Mund nehmen – pfiff Schmidts Vorgänger Karl Schiller ihn zurück. Bewilligt wurde schließlich nur etwa die Hälfte von Riemers Forderungen. Mit diesem Betrag aber kann die Ruhrkohle AG nicht leben und nicht sterben.

Doch auch der selbstbewußte Schmidt zuckte bei seinem Auftreten an der Ruhr vor der Größe der Aufgabe zurück. Die Frage, wieviel denn seiner Meinung nach eine neue Bundesregierung werde aufwenden müssen, um den Ruhrbergbau lebensfähig zu machen, blieb unbeantwortet. Er wolle sich nicht festlegen, erklärte er, denn die Finanzierung sei nicht allein Sache der Steuerzahler, sondern auch der Abnehmer. Doch mit dieser Aussage geriet der Minister endgültig aufs Glatteis.