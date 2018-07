Einen Pflanzenwirkstoff, mit dem die Fruchtbarkeit von Säugetieren geregelt werden kann, entdeckte jetzt der Biologe Norman Negus von der University of Utah in Salt Lake

In Labortests wurden Primaten mit vegetarischen Nahrungsmitteln gefüttert, die den bisher noch nicht isolierten „mysteriösen Wirkstoff“ (Negus) enthielten. In der Folge trat eine deutliche Vermehrungsexplosion auf. Bei Wühlmäusen, die dasselbe Futter erhielten, zeigte sich ein ähnlicher Effekt.

Wie Negus erklärt, reagieren die Fortpflanzungsorgane von Säugetieren unter anderem auf Signale der Zirbeldrüse, der Hypophyse und der Keimdrüsen.’Alle diese Drüsen werden von der neuen Substanz aktiviert. Der Wirkstoff agiert wie ein Hormon und unterdrückt im Körper die Produktion von Melatonin, einer fertilitätshemmenden Substanz.

Negus entdeckte den geheimnisvollen Pflanzenstoff bei der Untersuchung von Ernteschäden, die von Wühlmäusen verursacht worden waren. Dabei fiel ihm auf, daß unter Wühlmäusen das ganze Jahr über in periodischen Abständen eine Bevölkerungsexplosion stattfindet. Negus glaubt, daß dieser jahreszeitliche Wechsel mit Veränderungen in der Pflanzennahrung der Mäuse zusammenhängt: „Während die geheimnisvolle Substanz in jungen, grünen Pflanzen enthalten ist, verschwindet sie, sobald die Blüte beginnt.“

Werden die Pflanzen so oft gemäht, daß es nie zum Blütenstadium kommt, so gibt es keinen längeren Fertilitätsstopp für die Tiere. Die Fruchtbarkeitssubstanz kommt dann in kurzen Abständen das ganze Jahr über in der Nahrung der Wühlmäuse vor. Im Winter finden Nagetiere solches Futter sogar unter der Schneedecke. City.

Neun